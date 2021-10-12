﻿ Ликвидация и почти поголовное выдворение азербайджанцев - это вопрос национальных интересов и безопасности России

Вроде не воюем с азербайджацами, а счёт потерь с нашей стороны на десятки. На самом деле сотни, тысячи, и десятки тысяч: азербайджанская диаспора - это значительная часть наркотического рынка в стране. Ликвидация в том числе и этой диаспоры, и почти поголовное выдворение - это вопрос национальных интересов и безопасности.

В Оренбургской области этническая группировка азербайджанцев торговала палёным алкоголем, наживаясь на социальном пороке. Случайно разлили по бутылкам смертельный яд метанол, и 32 человека погибли. Пятеро азербайджанцев арестованы.

Не нужна управляемая и организованная диаспора для того, чтобы стать стабильным источником какого либо социального явления - например преступности. Достаточно достижения определенной критической массы в обществе представителей определенного этноса, естественных этнокультурных связей, ментальной склонности к проявлениям той или иной противоправной деятельности.

Нет никакой азербайджанской диаспоры. Хорошо. Но есть например контрабанда, которой занимается азербайджанская диаспора, и есть наркорынок, значительную часть которого держат представители азербайджанского народа. Надеюсь эти вещи вы не станете отрицать.

