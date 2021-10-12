﻿ Ликвидация и почти поголовное выдворение азербайджанцев - это вопрос национальных интересов и безопасности России

Вроде не воюем с азербайджацами, а счёт потерь с нашей стороны на
десятки. На самом деле сотни, тысячи, и десятки тысяч: азербайджанская
диаспора - это значительная часть наркотического рынка в стране.
Ликвидация в том числе и этой диаспоры, и почти поголовное выдворение -
это вопрос национальных интересов и безопасности.
В
Оренбургской области этническая группировка азербайджанцев торговала
палёным алкоголем, наживаясь на социальном пороке. Случайно разлили по
бутылкам смертельный яд метанол, и 32 человека погибли. Пятеро
азербайджанцев арестованы.
Не нужна управляемая и организованная диаспора для того, чтобы стать стабильным источником какого либо социального явления - например преступности. Достаточно достижения определенной критической массы в обществе представителей определенного этноса, естественных этнокультурных связей, ментальной склонности к проявлениям той или иной противоправной деятельности.
Нет никакой азербайджанской диаспоры. Хорошо. Но есть например контрабанда, которой занимается азербайджанская диаспора, и есть наркорынок, значительную часть которого держат представители азербайджанского народа. Надеюсь эти вещи вы не станете отрицать.
ТК За Державу Обидно