Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению с официальным визитом. В аэропорту его встретил его армянский коллега Арарат Мирзоян.

"Рад быть первым министром иностранных дел Индии, посетившим Армению. Очень рад видеть историческую связь с моей родиной", - отметил Субраманьям Джайшанкар.

Министр также выложил фотографию из аэропорта "Звартноц", а также снимок первого ежемесячного журнала " Аздарар " ( Вестник), который издавался в индийском городе Мадрас с октября 1794 по март 1796.

Индия признала Армению 26 декабря 1991 года, через три месяца после объявления независимости от Советского Союза. Дипломатические отношения между Индией и Арменией были установлены 31 августа 1992 года. Индия открыла свое посольство в Ереване 1 марта 1999 года. Армения, которая открыла почётное консульство в апреле 1994 года, открыла свое посольство в Нью-Дели в октябре 1999 года.

"Рад быть первым министром иностранных дел Индии, посетившим Армению. Очень рад видеть историческую связь с моей родиной", - отметил он.

Министр также выложил фотографию из аэропорта "Звартноц", а также снимок первого ежемесячного журнала " Аздарар " ( Вестник), который издавался в индийском городе Мадрас с октября 1794 по март 1796.

