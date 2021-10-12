Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению с официальным визитом. В аэропорту его встретил его армянский коллега Арарат Мирзоян.
"Рад
быть первым министром иностранных дел Индии, посетившим Армению. Очень
рад видеть историческую связь с моей родиной", - отметил Субраманьям Джайшанкар.
Министр
также выложил фотографию из аэропорта "Звартноц", а также снимок
первого ежемесячного журнала " Аздарар " ( Вестник), который издавался в
индийском городе Мадрас с октября 1794 по март 1796.
Индия признала Армению 26 декабря 1991 года, через три месяца после объявления независимости от Советского Союза. Дипломатические отношения между Индией и Арменией были установлены 31 августа 1992 года. Индия открыла свое посольство в Ереване 1 марта 1999 года. Армения, которая открыла почётное консульство в апреле 1994 года, открыла свое посольство в Нью-Дели в октябре 1999 года.
"Рад
быть первым министром иностранных дел Индии, посетившим Армению. Очень
рад видеть историческую связь с моей родиной", - отметил он.
Министр
также выложил фотографию из аэропорта "Звартноц", а также снимок
первого ежемесячного журнала " Аздарар " ( Вестник), который издавался в
индийском городе Мадрас с октября 1794 по март 1796.
Источник:FMG NEWS
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