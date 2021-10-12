﻿ В Кремле состоялась встреча премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации

В рамках рабочего визита в РФ премьер-министр Никол Пашинян провел в Кремле встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Приветствуя премьер-министра, президент РФ отметил: "Уважаемый Никол Владимирович! Очень рад Вас видеть. Спасибо, что приняли приглашение и приехали.

Мы с Вами в постоянном контакте находимся по телефону. Но, конечно, личная встреча всегда продуктивнее проходит для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и неформальной обстановке – пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах.

Скоро у нас еще саммит СНГ, мне тоже хотелось бы с Вами сверить часы по этому направлению, и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия – в том числе урегулированию в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе. Очень рад Вас видеть. Добро пожаловать”.

В свою очередь, Никол Пашинян отметил: "Уважаемый Владимир Владимирович, очень рад видеть Вас. Это наша четвёртая встреча в этом году, и, прежде всего, хочу поблагодарить Вас за приглашение посетить Москву. Такие частые встречи, я думаю, свидетельствуют о высокой динамике в наших отношениях, и об обоюдном понимании важности наших стратегических, союзнических отношений.

И конечно же, сейчас у нас в регионе и в целом в мире происходят динамичные процессы. Очень важно, чтобы союзники часто встречались, поговорили, как Вы сказали, сверили часы. Конечно, к сожалению, в нашем регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации. Как Вы заметили, нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным и понятно, что в решении конфликта и вообще в обеспечении безопасности в нашем регионе Россия играет ключевую роль, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Конечно же, все эти вопросы очень важны, ключевые, и я очень рад этому поводу обсудить с Вами всю повестку дня”.

Стороны обсудили процесс реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности в регионе и восстановлению экономических коммуникаций, а также текущие развития.

Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений, а также дальнейшего сотрудничества в рамках интеграционных объединений.