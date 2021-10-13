Вице-премьер Молдавии Спыну надеется получить «выгодную цену» на российский газ

Молдавское правительство проведет с концерном «Газпром» переговоры по вопросам установления для республики «выгодной» цены на «голубое топливо» и подписания долгосрочного контракта. С таким заявлением 11 октября на брифинге выступил вице-премьер, глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. Об этом сообщает информагентство «Молдпрес».
По словам чиновника, в ходе визита в Санкт-Петербург он встретился с гендиректором «Газпром экспорт» Еленой Бурмистровой. Речь, в частности, шла о реализации энергетического пакета №3 и заключении долгосрочного договора о поставках газа. Кишинев просит продлить контракт на прежних условиях. С этой целью планируется активизировать работу со специалистами «Газпрома».
Также власти страны рассматривают альтернативные варианты обеспечения страны газом, отметил вице-министр.
Ситуацию с ажиотажем вокруг стоимости газа для Молдавии прокомментировал редакции SNG.Today эксперт клуба политологов «Сфера» Сергей Луполенко.
«Продолжаются переговоры об условиях долгосрочных поставок газа в Молдавию. Истекший 30 сентября контракт предусматривал льготные цены. Правительство Молдавии надеется сохранить существующий порядок. По мнению министра инфраструктуры Андрея Спыну текущая цена в 790 долларов «не реалистична» для экономики страны. Переговоры проходят на фоне газового кризиса в Европе, вызванного недальновидной политикой Брюсселя. Поэтому правительству Молдавии сложно надеяться на помощь соседей по ЕС. По заявлению спикера молдавского парламента Игоря Гросу, Россия не оказывает давления в ходе переговоров. Будем надеяться, что стороны в ближайшее время достигнут договоренности по третьему энергопакету ЕС и урегулируют вопросы задолженности по прошлым поставкам. Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Молдавию и крупнейшим покупателем плодоовощной продукции»,- считает эксперт Сергей Луполенко.