Вице-премьер Молдавии Спыну надеется получить «выгодную цену» на российский газ

Молдавское правительство проведет с концерном «Газпром» переговоры по вопросам установления для республики «выгодной» цены на «голубое топливо» и подписания долгосрочного контракта. С таким заявлением 11 октября на брифинге выступил вице-премьер, глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. Об этом сообщает информагентство «Молдпрес».

По словам чиновника, в ходе визита в Санкт-Петербург он встретился с гендиректором «Газпром экспорт» Еленой Бурмистровой. Речь, в частности, шла о реализации энергетического пакета №3 и заключении долгосрочного договора о поставках газа. Кишинев просит продлить контракт на прежних условиях. С этой целью планируется активизировать работу со специалистами «Газпрома».

Также власти страны рассматривают альтернативные варианты обеспечения страны газом, отметил вице-министр.

Ситуацию с ажиотажем вокруг стоимости газа для Молдавии прокомментировал редакции SNG.Today эксперт клуба политологов «Сфера» Сергей Луполенко.