В пятницу 15 октября ЦСКА в ДС «Мегаспорт» в матче 4 тура регулярного Чемпионата Евролиги примет белградскую «Црвену Звезду» из Сербии.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

После трёх туров у «армейцев» две победы. И понятно, что очки надо набирать здесь и сейчас. Ведь ждать никто никого не будет. Поезд под название Евролига отправился. И следующая точка называется «плей-офф».

ЦСКА вновь перестраивается по ходу сезона. Всему виной травмы. И к этому мы уже привыкли. Жаль Николу Милутинова, который выбыл из строя и ждём теперь американца Кеннета Фарида. А также всегда готовую укусить «Црвену Звезду». ЦСКА нужна только победа. И её надо обязательно добыть.

Фото: Владимир Меликян/ «В мире спорта»

Прогноз – 92:81.

Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 4 тур.

ЦСКА Москва Россия – «Црвена Звезда» Белград Сербия

15 октября 2021 года. Москва. «Мегаспорт». 20.00.

Текст Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева, Владимир Меликян.

Сообщение ЦСКА – «Црвена Звезда»: вечный спор появились сначала на В мире спорта.