«Слава» — ЦСКА: регбийные баталии в ярких красках

15 октября в Москве в рамках Премьер-Лиги Чемпионата России по регби на стадионе «Слава» хозяева примут земляков из ЦСКА.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Конечно, «Слава» в этом сезоне привлекает к себе внимание. Своей искренней игрой и высокими результатами. Похоже, что Леван Цабадзе, который произвёл изрядную чистку состава, находит командную «химию» и уже готов замахнуться на высокие места. Во всяком случае, прошлогодний провал теперь может присниться поклонникам этой столичной команды разве что в страшном сне.

ЦСКА, разумеется, в этом чемпионате тоже прибавил. Но не до такой степени, чтобы претендовать на призовые месте. Альдо Бирчалл приступил к обязанностям главного тренера совсем недавно. Но уже видно, что команда прибавила. Уже тот факт, что «армейцы» бьются со всеми и одержали до отчётного матча четыре победы говорит о многом. А успех в Монино над «ВВА-Подмосковье» и вовсе можно назвать знаковым и эпохальным. И то ли ещё будет!

«Слава» пытается догнать «Енисей-СТМ» в турнирной таблице. И это команде Левана Цабадзе по силам. Во всяком случае «армейцев» «славяне» могут обыграть, если не станут допускать не вынужденные ошибки. Иными словами хозяевам надо брать своё.

ЦСКА в этом сезоне прибавил в организации игры, укрепил состав, сменил тренера. Но в этом матче красно-синие успеха не добьются, хотя и всё решится в концовке.

Прогноз – 27:20.

Регби. Премьер-Лига. Чемпионат России по регби. 10-й тур.

«Слава» Москва – ЦСКА

15 октября 2021 года. Москва. Стадион «Слава». 15.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев, Людмила Бочкова.