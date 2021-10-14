«Луч» — АГУ-«Адыиф»: две серии в разных турнирах!

14 и 16 сентября в КСК «Луч» состоится двойное гандбольное противостояние между командами «Луч» (Москва) и АГУ-«Адыиф» (Майкоп).

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Уже завтра команды встретятся в рамках Кубка России, а в субботу «Луч» и АГУ-«Адыиф» померятся силами в Чемпионате страны.

Оба матча пройдут в Москве в КСК «Луч» и, конечно же, они вызовут интерес у любителей гандбола. Обновлённый «Луч» против команды Александра Реввы это будут весьма любопытные матчи, которую уже успел победить на выезде.

Итак, завтра игра начнётся в 17.30, а субботу в 14.00. Все на гандбол. Вход свободный!

Гандбол. Кубок России. 1/16 финала.

«Луч» Москва – АГУ-«Адыиф» Майкоп

14 октября 2021 года. Москва. КСК «Луч». 17.30. Вход свободный.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига 2021/2022. Группа В.

«Луч» Москва – АГУ-«Адыиф» Майкоп

16 октября 2021 года. Москва. КСК «Луч». 14.00. Вход свободный.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.