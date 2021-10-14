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«Звезда» — «Динамо» СПб: испытание лидерами

  • 14.10.2021, 12:18,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

14 октября столичная «Звезда» в домашнем матче регулярного Чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути померится силами на своём льду с лидером турнирной таблицы питерским «Динамо».





«Звезда» никогда не унывает. Молодые хоккеисты стремятся попасть в ЦСКА, а опытные пытаются тащить команду к высоким результатам. В этом сезоне пока получается со скрипом. Однако в каждом матче подопечные Владимира Чебатуркина бьются. А во вторник обыграли на своём льду «Рязань» со счётом 5:2.





«Динамо» с берегов Невы является единоличным лидерам турнирной таблицы – 12 побед в 14 матчах. И, конечно, гости рассчитывали обыграть в гостях середняка, коим сейчас выглядят «звёздные армейцы».





Прогноз – 2:4.





Хоккей. Высшая Хоккейная Лига – Кубок Шёлкового пути.





«Звезда» Москва – «Динамо»  Санкт-Петербург





14 октября 2021 года. Москва. МСК ЦСКА (Малая арена). 19.00.      





Текст: Антон Буялов.





Фото: ПХК ЦСКА.          


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