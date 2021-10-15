Власти Молдовы принимают срочные меры из-за газового кризиса в стране

Заместитель главы правительства Молдовы, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину 14 октября сообщил, что после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (CSE) в стране объявили режим повышенной готовности в энергетическом секторе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Данное решение было принято для того, чтобы государственные учреждения могли принять конкретные меры по предотвращению возможного возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечить снабжение страны природным газом.

По словам министра, на данный момент ведутся переговоры о подписании контракта на поставку природного газа на выгодных условиях для Молдовы.

Спину заявил, что государство будет защищать уязвимых граждан с помощью различных компенсационных мер, и будет помогать всем, кто в этом нуждается.

Следует отметить, что компания «Молдовагаз» объяснила, что во время действия режима повышенной готовности в газовом секторе все бытовые потребители, детские сады, школы и медучреждения, а также некоторые ТЭЦ остаются защищенными.