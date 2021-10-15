Службы госбезопасности стран СНГ договорились укреплять сотрудничество на фоне возможных угроз

Глава службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) Али Нагиев и руководитель службы внешней разведки Азербайджана Орхан Султанов приняли участие в заседании Совещания руководителей органов безопасности и служб контрразведки государств СНГ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Азербайджана.

Было отмечено, что для сохранения безопасности на пространстве СНГ между органами спецслужб должны расширяться связи.

В ходе заседания был проведен широкий обмен мнениями по возможным угрозам безопасности в регионе СНГ, в частности, по ситуации в связи с Афганистаном, и ее влиянии на борьбу с международным терроризмом, пресечению подрывной деятельности, направленной на нарушение общественно-политической стабильности в государствах Содружества, и порой проводимой через территорию третьих стран, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Особо было отмечено, что достижение успешных результатов по обсуждаемым темам стало возможным в результате совместных усилий государств-участников СНГ.