Лукашенко предложил использовать в СНГ и ЕАЭС опыт Союзного государства Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Международный форум прошёл в дистанционном формате под председательством Республики Беларусь. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В рамках своей речи белорусский лидер отметил, что для укрепления значения и содержания Содружества, необходимо приложить реальные совместные усилия защиты его интересов на мировом рынке.

Лукашенко призвал активизировать взаимною торговлю и свести на нет искусственные барьеры. Только при объединении усилий возможно повысить роль СНГ как регионального игрока и успешно отвечать на вызовы и угрозы современности, подчеркнул президент.

В продолжение темы оратор выделил опыт Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, этот опыт вновь может стать локомотивом интеграционных процессов, представив для ЕАЭС и СНГ свои лучшие наработки. Президент детализировал, что имеет ввиду ту разно-уровневую интеграцию, которая формируется на постсоветском пространстве.