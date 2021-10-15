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Лукашенко предложил использовать в СНГ и ЕАЭС опыт Союзного государства Белоруссии и России

  • 15.10.2021, 18:51,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко предложил использовать в СНГ и ЕАЭС опыт Союзного государства Белоруссии и РоссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 15 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Международный форум прошёл в дистанционном формате под председательством Республики Беларусь. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В рамках своей речи белорусский лидер отметил, что для укрепления значения и содержания Содружества, необходимо приложить реальные совместные усилия защиты его интересов на мировом рынке. 

Лукашенко призвал активизировать взаимною торговлю и свести на нет искусственные барьеры. Только при объединении усилий возможно повысить роль СНГ как регионального игрока и успешно отвечать на вызовы и угрозы современности, подчеркнул президент.

В продолжение темы оратор выделил опыт Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, этот опыт вновь может стать локомотивом интеграционных процессов, представив для ЕАЭС и СНГ свои лучшие наработки. Президент детализировал, что имеет ввиду ту разно-уровневую интеграцию, которая формируется на постсоветском пространстве.


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