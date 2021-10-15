Великобритания поставит в Украину ракетное оружие и два тральщика

Глава дипломатической миссии Украины в Лондоне Вадим Пристайко 14 октября в рамках интервью телевизионному каналу «Дом» рассказал о поставках в Киев ракетного оружия и тральщиков со стороны правительства Соединённого Королевства. Он отметил, что это будет сделано в рамках ранее достигнутых договорённостей.

Посол заявил, что Великобритания поставит в Украину два военных корабля для траления. При этом их не надо будет строить и они уже сразу войдут в состав военно-морских сил страны. Соответствующее оружие соответствуют всем стандартам Организации Североатлантического договора.

По словам Пристайко, в дальнейшем Лондон и Киев начнут совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Процесс будет начат со строительства кораблей меньшего класса.

Диппредстаавитель напомнил, что Украина и Великобритания ранее договорились о возведении двух абсолютно новых морских портов, один из которых будет находиться на территории Азовского моря, а второй в Чёрном море. Чиновник добавил, что данные базы не направлены на нападение на соседние страны, и будут лишь защищать побережье.