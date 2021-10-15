Никол Пашинян призвал к устранению барьеров в торговле и повышению транзитного потенциала Союза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 октября участвовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате онлайн. Обсудили вопросы углубления взаимосвязей в энергетических, экологических и экономических областях. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

В своем выступлении глава правительства отметил важность создания рынка энергоресурсов в евразийском регионе, которая способствует интеграции. В данном контексте, было сказано о сложностях при согласовании общих принципов и механизмов действия, а также соблюдение интересов всех сторон.

Наряду с этим, подчеркнул заинтересованность в снятии барьеров для свободной торговли, активное применение результатов науки и внедрение цифровых технологий. Также эти шаги помогут наладить доверительные отношения, обеспечит рост конкурентоспособности на международном рынке сбыта.

Кроме того, был призыв о принятии мер касательно глобального изменения климата, которая негативно влияет на социально-экономические процессы. В частности, переход к электромобилям, снижению выбросов углерода.