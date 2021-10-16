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Когда лгут президенты | Выпускник МГИМО безграмотный лжец


Собор Святого Христа Всеспасителя (Шуши) после окупации террористами из Азербайджана - 2020
 
Ильхам опять соврал. На заседании Совета глав государств СНГ, как всегда был приглашён военный преступник, террорист и убийца женщин, детей и стариков Ильхам Алиев, где он в присутствии президентов стран СНГ как всегда цинично врал. Врал он много, можно сказать что вся речь была отвратительной ложью, но остановимся на одном примере:

«Из 17 мечетей в Шуши, армяне уничтожили все, оставили для вида только одну мечеть, пригласили специалистов из Ирана и представляли её как персидскую», — Алиев.

А теперь переходим к фактам:

• Ильхам, если в Шуши было 17 мечетей, то где их фотографии? Почему нет ни одной фотографии этих "17 мечетей"? А знаешь почему? Потому что в Шуши никогда не было 17 мечетей. Если это не так, то покажи их фотографии. Весь 20 век вплоть до 1992 года Шуши был под вашим контролем, неужели у вас нет «фото» этих 17 мечетей?

Азербайджанцы обычно отвечают так: «Религиозные люди не фотографировали мечети, по этому нет фотографий». Оказывается религия запрещала на протяжении всего 20 века сделать хотя бы одну фотографию этих мечетей.

Деятели культуры, туристы, обыденные граждане почему не фотографировали?
Им тоже религия мешала? Видимо да! Особенно политработникам из КПСС религия мешала.

• Армяне реставрировали в Шуши не 1 мечеть, а 3 мечети! Мне довелось видеть как иранцы в 2014 году реставрировали мечети Саатлы, Джума и нижную мечеть. Все 3 мечети в городе Шуши были в идеальном состоянии, лживая твоя алиевская порода!

Примечание.
Город Шуши состоял из 3 - х частей:

• Нижний Шуши
• Центральный Шуши
• Верхний Шуши

Нижний Шуши был населен исключительно мусульманами, а Центральный и Верхний Шуши - исключительно армянами. В Нижнем Шуши было 3 мечети. В Центральном и Верхнем Шуши было 7 церквей.

В Центральной и Верхней части города, которые занимали 65% площади Шушинского плато, исторически были населены исключительно армянами! Я уже не говорю о всех пригородах Шуши - Карин Так, Мхитарашен, Шош, которые так же, имели исключительно армянское население!

Вот в таком состоянии была мечеть после ухода азербайджанцев из Шуши в 1992 году.
 
После перехода в 1992 году Шуши под контроль Нагорно-Карабахской Республики мечеть прекратила своё функционирование. По состоянию на 2005—2007 гг. мечеть находилась в полуразрушенном состоянии: отсутствовал фронтон, была повреждена облицовочная плитка.

В 2007 году было сообщено о начале работ по восстановлению мечетей Шуши. В рамках проекта по сохранению мусульманских памятников на территории Нагорно-Карабахской республики на средства из государственного бюджета страны были произведены работы по очистке мечети и ограждению прилегающей территории.

А вот, что касается того, кто действительно уничтожал исторические и религиозные объекты, то это делал лично ты и тот кто породил тебя. Например ты, да лично ты Ильхам, дал приказ снести 130 средневековых церквей в Нахиджеване, некоторые из которых датировались 4-6 веками и имело мировое значение.
 
 
И в отличии от тебя, лжеца, у нас есть фотографии каждой из этих церквей. А что касается твоего отца, то по его приказу в Баку, возле Девичьей башни, была снесена армянская церковь 17 века, а ещё в советские годы, в городе Шуши, по приказу твоего отца были снесены 5 церквей.

Из 7 церквей (Казанчецоц, Агулецоц, Карабахцоц, Мегрецоц, Канач Жам, Кусанц, Святой Георгий) сегодня остались только 2 церкви - Казанчецоц и Канач Жам, да и те на половину разрушены. Все остальные снесены, что даже следов не осталось.

А вот в Нижнем Шуши как были 3 мечети, так и остались 3 мечети и все 3 в прекрасном состоянии. Последний раз их ремонтировали в 2015 году. Даже подсветки везде поставили. А что бы не совершать ошибок при реставрации, пригласили специалистов из международной Исламской организации в Иране (где половина были этнические азербайджанцы из Ирана) и полностью доверили им реставрацию и не вмешивались в этот процесс.
 Персидская мечеть Гевхар-аги в Шуши после реставрации армянами в 2018 году.

 
Вот как то так, нация без истории и культуры достойна своего пастуха, военного преступника, террориста и убийцы женщин, детей и стариков великого лгуна Ильхам Алиева.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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