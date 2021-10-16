﻿ "Метрогипротранс" выиграла тендер на проектирование станции метро в Ереване.


 
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"Метрогипротранс" выиграла тендер на проектирование станции метро в Ереване.

Новая станция метро в Ереване 
Ведущая российская компания "Метрогипротранс" выиграла объявленный мэрией Еревана тендер на проектирование станции метро в административном районе Ачапняк.

Российская компания предложила правительству Армении проект по развитию метрополитена на сумму 500 млн долларов. Эту программу на выгодных условиях готово поддержать Российское агентство по страхованию экспортных кредитов.

"На проектные работы уйдет 1,5 года, однако если кабмин одобрит предложение, то мы будем работать более активно и диверсифицировано, чтобы разбить проектирование на несколько этапов и начать строительные работы различного рода. В этом случае, стройка может стартовать в течение года"

Компания также сообщила, что армянской стороне было предложено модифицировать проект тендера, и вместо метрополитеновского моста над Разданским ущельем построить мост двойного назначения с возможностью автомобильного проезда.
 
"Я попросил наших архитекторов спроектировать красивый двухэтажный мост, чтобы он мог стать новым символом Еревана", - рассказал он.

Помимо прочего, компания планирует задействовать армянских специалистов в строительстве, открыть новые рабочие места и не только.
 
Новая станция метро в Ереване

Абрамсон напомнил, что "Метрогипротранс" была основана в 1933 году, опытные специалисты компании принимали участие в проектировании ереванского метрополитена в прошлом, и сейчас они с нетерпением ждут возвращения к работе над этим проектом. Российская компания сотрудничала с "Армгипротрансом", теперь же, если проект будет одобрен и реализован, то в Армении может быть сформирован новый проектный институт.
 
"Мы готовы построить красивое и хорошо организованное метро, однако решение должны принимать город и власти", - сказал архитектор.
 Новая станция метро в Ереване
 

  Источник:FMG NEWS
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