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Правительство направило 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики в России

  • 16.10.2021, 18:38,
  • В Мире + Европа Россия
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Правительство направило 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики в РоссииПравительство 15 октября провело стратегическую сессию по продвижению в России водородной энергетики, на которое Кабмин направил больше 9 млрд рублей. Эти деньги также будут направлены на создание конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, разработки полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе в Антарктике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для реализации поставленных задач Правительством подтверждена Концепция наращивания водородной энергетики, которая определяет задачи и стратегические инициативы, а также главные решения по созданию этой отрасли в стране на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Прежде всего, планируется разработка профильных кластеров и выполнение пилотных проектов по производству и экспорту водорода, и применение энергоносителей на его базе внутри государства.

Необходимо возвести крупные предприятия, которые не только удовлетворят внутренний спрос, но и предоставить поставки на границу. И первостепенным должен быть преобразование к серийному использованию водородных технологий в разных секторах экономики РФ.

Для более эффективной реализации поставленных задач, разработана межведомственная рабочая группа. Она будет контролировать усилия в разработке не только стратегических мер, но и решений господдержки для развития водородной отрасли.


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