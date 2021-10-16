﻿ Представитель Туркменистана отметил важность экономического сотрудничества между странами СНГ » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 20:09 – С 18 октября Таджикистан возобновляет автобусные рейсы в Узбекистан 
  • 09:00 – Мы всегда придавали важное значение отношениям и у нас всегда были теплые отношения с Индией | премьер-министр Никол Пашинян 
  • 11:51 – "Метрогипротранс" выиграла тендер на проектирование станции метро в Ереване. 
  • 11:51 – "Метрогипротранс" выиграла тендер на проектирование станции метро в Ереване. 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Представитель Туркменистана отметил важность экономического сотрудничества между странами СНГ

  • 16.10.2021, 15:10,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Представитель Туркменистана отметил важность экономического сотрудничества между странами СНГПосол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в очном формате, где представлял свою страну. Мероприятие состоялось в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе заседания туркменский дипломат отметил важность вынесенных в повестку дня вопросов. В своем выступлении как приоритетное направление посол выделил сотрудничество в экономической сфере.

По его словам, принятая Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года предусматривает тесное взаимодействие в важных сферах и на этом фоне, СНГ необходимо в полной мере реализовать свой потенциал как мощного субъекта экономической деятельности в Евразии.

Кроме того, Шагулыев выступил за развитие взаимодействия между соответствующими структурами по обеспечению мира и безопасности, контроля над вооружениями, противодействию современным угрозам и вызовам, биологической безопасности, киберпреступности и недобросовестном использовании интернет-технологий.

Было отмечено, что Туркменистан поддерживает План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год.


  •   Просмотров Сегодня: 58

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
    » Армения и Китай обсудили развитие сотрудничества в различных сферах
    » Туркменистан нацелен на углубление сотрудничества на платформе СНГ
    » Нефтегазовая отрасль Туркменистана представлена на роуд-шоу в Дубае
    » Таджикистан провёл политконсультации с Туркменистаном
    » Таджикистан провёл политконсультации с Туркменистаном
    » В Ашхабаде открылось заседание глав МИД СНГ
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет в Туркмению
    » Делегация МИД Грузии гостила в Туркменистане
    » Спикер парламента Армении и посол Болгарии обсудили вопросы сотрудничества
    » Премьеры СНГ договорились о сотрудничестве в экономической сфере
    » Премьер-министр: экономическое сотрудничество между Арменией и Грецией имеет большой потенциал
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    С 18 октября Таджикистан возобновляет автобусные рейсы в Узбекистан

    • 20:09
    • 51
    • 0

    Правительство направило 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики в России

    • 18:38
    • 45
    • 0

    Представитель Туркменистана отметил важность экономического сотрудничества между странами СНГ

    • 15:10
    • 58
    • 0

    Акылбек Жапаров решил кардинально изменить работу администрации лидера КР

    • 15:08
    • 54
    • 0

    Шавкат Мирзиёев встретился с избирателями Навоийской области

    • 12:14
    • 56
    • 0

    Президент Молдовы заявила о намерении укрепить сотрудничество в сфере экономики с Черногорией

    • 12:14
    • 39
    • 0

    "Метрогипротранс" выиграла тендер на проектирование станции метро в Ереване.

    • 11:51
    • 79
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69859
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68686
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63661
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56125
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51157
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45537
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43718
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 336
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 358
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 340
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 364
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 360
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 350
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 330
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА