Представитель Туркменистана отметил важность экономического сотрудничества между странами СНГ

Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в очном формате, где представлял свою страну. Мероприятие состоялось в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе заседания туркменский дипломат отметил важность вынесенных в повестку дня вопросов. В своем выступлении как приоритетное направление посол выделил сотрудничество в экономической сфере.

По его словам, принятая Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года предусматривает тесное взаимодействие в важных сферах и на этом фоне, СНГ необходимо в полной мере реализовать свой потенциал как мощного субъекта экономической деятельности в Евразии.

Кроме того, Шагулыев выступил за развитие взаимодействия между соответствующими структурами по обеспечению мира и безопасности, контроля над вооружениями, противодействию современным угрозам и вызовам, биологической безопасности, киберпреступности и недобросовестном использовании интернет-технологий.

Было отмечено, что Туркменистан поддерживает План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год.