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С 18 октября Таджикистан возобновляет автобусные рейсы в Узбекистан

С 18 октября Таджикистан возобновляет автобусные рейсы в УзбекистанКомпания Asian Express 16 октября сообщила о том, что с 18 октября между Таджикистаном и Узбекистаном возобновляются автобусные рейсы. Автобусы будут ходить по маршруту Худжанд-Ташкент-Худжанд. Об этом сообщается на странице компании Asian Express в Facebook.

Так, первый рейс отправится из Таджикистана в Узбекистан уже 18 октября текущего года.

Согласно информации, поездка в одну сторону обойдется пассажирам в 100 сомони. Маршрут будет осуществляться ежедневно.

Стоит отметить, что при пересечении границы с Узбекистаном граждане должны предъявить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или результаты экспресс-теста.

Напомним, что рейсы между двумя столицами Таджикистана и Узбекистана было приостановлено с 16 марта прошлого года.

Решение о закрытии границ было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции почти во всём мире.

Ранее было отмечено, что решение о возобновлении международных авиарейсов с той или иной страной в условиях пандемии принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.


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