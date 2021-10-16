Акылбек Жапаров решил кардинально изменить работу администрации лидера КР

Председатель Кабинета министров Кыргызской Респбулики Акылбек Жапаров, который по совместительству является руководителем президентской администрации, 16 октября в рамках совещания с сотрудниками офиса объявил об амбициозном плане по коренному изменению работы администрации. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы КР.

Чиновник отметил, что у него большой опыт работы госслужащим, и он знает, как всё устроено в рамках государственного управления. Он подчеркнул, что зачастую работа сотрудников президентской администрации весьма неэффективна и громоздка.

Премьер заявил, что соответствующая структура и деятельность будет пересмотрена полностью уже в ближайшее время. Обращаясь к представителям вышеуказанного органа, Жапаров сказал, что пришло время больших перемен, время, когда крайне необходимо отказаться от ненужной бюрократии и малоэффективной системы.

Он призвал чиновников сосредоточиться на командной игре в рамках госуправления, а также не забывать о важности оперативности и качества при обработке документов.