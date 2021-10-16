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Шавкат Мирзиёев встретился с избирателями Навоийской области

  • 16.10.2021, 12:14,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Шавкат Мирзиёев встретился с избирателями Навоийской областиУзбекский лидер Шавкат Мирзиёев, в качестве кандидата на пост президента страны от Либерально-демократической партии Узбекистана, встретился с избирателями Навоийской области. Глава государства ознакомил граждан с основными пунктами своей предвыборной программы, сообщает пресс-служба президента страны.

Шавкат Мирзиёев планирует провести меры для повышения качества профессионального обучения и улучшения жилищных условий населения  (будет осуществлено строительство многоэтажных домов в городах области, проложены новые дороги, сети водо- и электроснабжения и т.д.).

В рамках реализации данной программы будет реализовано более двух тысяч инвестиционных проектов, которые создадут тысячи новых рабочих мест. В числе запланированных проектов –  ввод в эксплуатацию семи электростанций, открытие новых текстильных и кожевенно-обувных предприятий, строительство газохимического кластера, новых горно-обогатительных предприятий. 

По словам Мирзиёева, в рамках модернизации сельского хозяйства будут предприняты меры по улучшению водоснабжения, развитию животноводства и растениеводства.

Как приоритетные направления предвыборной программы, действующий глава государства обозначил меры по поддержке частного предпринимательства, повышению качества услуг населению, а также строительство новых учреждений медицинской и образовательной сфер.

В ходе встречи президент Узбекистана ознакомился с пожеланиями избирателей по дальнейшему развитию Навоийской области. Все пожелания Шавкат Мирзиёев  обещал включить в свою избирательную программу и принять все меры для их осуществления.


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