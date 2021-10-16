Шавкат Мирзиёев встретился с избирателями Навоийской области

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, в качестве кандидата на пост президента страны от Либерально-демократической партии Узбекистана, встретился с избирателями Навоийской области. Глава государства ознакомил граждан с основными пунктами своей предвыборной программы, сообщает пресс-служба президента страны.

Шавкат Мирзиёев планирует провести меры для повышения качества профессионального обучения и улучшения жилищных условий населения (будет осуществлено строительство многоэтажных домов в городах области, проложены новые дороги, сети водо- и электроснабжения и т.д.).

В рамках реализации данной программы будет реализовано более двух тысяч инвестиционных проектов, которые создадут тысячи новых рабочих мест. В числе запланированных проектов – ввод в эксплуатацию семи электростанций, открытие новых текстильных и кожевенно-обувных предприятий, строительство газохимического кластера, новых горно-обогатительных предприятий.

По словам Мирзиёева, в рамках модернизации сельского хозяйства будут предприняты меры по улучшению водоснабжения, развитию животноводства и растениеводства.

Как приоритетные направления предвыборной программы, действующий глава государства обозначил меры по поддержке частного предпринимательства, повышению качества услуг населению, а также строительство новых учреждений медицинской и образовательной сфер.

В ходе встречи президент Узбекистана ознакомился с пожеланиями избирателей по дальнейшему развитию Навоийской области. Все пожелания Шавкат Мирзиёев обещал включить в свою избирательную программу и принять все меры для их осуществления.