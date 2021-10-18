МИД Казахстана и Швеции провели третий раунд политических консультаций

Замглавы казахского МИД Ерлан Алимбаев 18 октября возглавил делегацию Казахстана на третьем раунде политических консультаций с внешнеполитическим ведомством Швеции во главе с замруководителя МИД Андреас фон Бекератом, которые прошли в онлайн-режиме. Чиновники с большим удовольствием отметили важность двусторонних встреч на высоком уровне между столицами двух стран для обсуждения вопросов дву- и многостороннего партнёрства. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Основное внимание было уделено расширению билатерального в рамках работы таких организаций, как ООН, Совет Европы и ЕС. Казахская сторона проинформировала своих собеседников о воплощённых в жизнь в казахской республике различных преобразованиях в сфере политики и экономики. Отдельно стороны остановились на обсуждении вопросов сотрудничества в рамках ОБСЕ, председателем которой в настоящее время является Швеция. Также рассмотрен ход подготовки к организации на высшем уровне в декабре текущего года в Стокгольме очередного СМИД ОБСЕ.

Кроме того, в центре внимания политиков стоял вопрос эффективного восстановления экономического потенциала мира от негативных последствий коронавируса. Наряду с этим, чиновники обсудили перспективные аспекты дальнейшего укрепления инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия, а также развития присутствия бизнес-представителей Швеции в области пищевой промышленности, природных запасов, информационных коммуникаций и здравоохранения казахского государства.