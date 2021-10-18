Туркменские теннисисты поборются за выход следующий круг Кубка Дэвиса

Лучшие теннисисты Туркменистана поборются за выход следующий круг Кубка Дэвиса. Первым соперником туркменской сборной в IV группе зоны Азии и Океании станет сборная Ирака по большому теннису. Также в своей подгруппе Туркменистан сразиться с Оманом и Монголией. Для выхода в следующую III группу зоны туркменские спортсмены в общем зачёте должны иметь второй результат. Об этом сообщили в госинформагентстве «Туркменистан: золотой век».

В турнире, который проходит в городе Иса-Таун государства Бахрейн, примут участие первая ракетка Туркменистана Иса Маметкулиев, кроме того также за Туркменистан выступят Гурбанберды Гурбанбердыев, Хаджимурад Чарыев, Курбангельды Сахедов, Юрий Рогусский, Алтымурад Курбанов, Мейлис Оразмухаммедов. Наставник команды Мирали Гасанов.

В этом круге соревновании принимают в общей сложности 12 команд разделённые на три группы. Это группа «А», где между собой сразятся Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Гуам; группа «В» с участие Туркменистана и группа «C», где между собой борются сборные Ирана, Камбоджи, Кыргызстана и Йемена.

Напомним, что туркменская сборная участвует в Кубке Дэвиса с 2004 года, наилучший результат команды был в 2015 году в Куала-Лумпуре (Малайзия).