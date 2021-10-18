Президент Туркменистана разрешил закупить лучшие запчасти для сельхозтехники от John Deere и Claas

На совещании Кабмина Туркменистана туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому фермерам страны разрешается закупить запчасти, колёса, смазочные масла и расходные материалы для пахотных и пропашных тракторов марки John Deere и Claas, а также комбайнов John Deere для улучшения производительности сферы сельского хозяйства. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Вопросы развития сельскохозяйственной отрасли всегда имели особою важность для руководства страны. Из года в год государство старается обеспечить отечественных сельхозпроизводителей лучшими условиями для результативной работы, улучшить эффективность агропромышленного комплекса. В связи с этим, важно отметить, что благодаря закупленным запчастям и комплектующим ещё больше повыситься производительность труда в сельскохозяйственной области, а также будет обеспечено устойчивое развитие этой отрасли.

Кроме того, было подчёркнуто, что пользуясь всесторонней поддержкой страны и льготными кредитами, туркменские аграрии закупают сельхозтехнику наивысшего качества, обеспечивающую получение богатого урожая. Благодаря этому ежегодно полностью обеспечивается различными продуктами питания внутренний рынок государства и развивается экспорт местного АПК.