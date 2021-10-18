Туркменистан возможно примет участие в переговорах по Афганистану

Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде, в ходе пресс-конференции сообщил, что 27 октября текущего года в Тегеране пройдёт встреча на уровне министров иностранных дел государств — соседей Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Согласно информации, встреча состоится в очном формате и продлится один день.

По его словам, в повестке продолжение диалога, который на первом этапе прошел в формате онлайн.

Сообщается, что Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан сконцентрируют свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех национальных групп.

Отметим, что туркменская сторона, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно-цивилизационной общности народов, всегда была и остается глубоко заинтересованной во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа.

При этом Туркменистан является твердым приверженцем мирного решения всех вопросов афганской проблематики посредством политико-дипломатических средств и методов.