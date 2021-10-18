На внешней торговле Туркменистан получил 16 миллионов за неделю

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана на прошлой неделе заключила 9 соглашений на общую сумму больше 15 миллионов 937 тысяч долларов. Туркменские товары приобретены бизнес–кругами Объединённых Арабских Эмиратов, Афганистана, Турецкой Республики и Великобритании, которые закупили термополированное стекло, автомобили различных марок, изделия из хлопчатобумажной пряжи и овощи. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Наряду с этим, бизнесмены из Великобритании и ОАЭ закупили мазут котельный малосернистый, который производят на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Арабские предприниматели импортировали на свой рынок хлопчатобумажную пряжу сумму, более чем на 1 миллион 800 тысяч отечественной валютой.

Необходимо напомнить, что представитель Союза экономистов Туркменистана Юрий Аронский подчеркнул, что в последние годы страна направлена на увеличении поставок национального товара и импортозамещение. Акцентировано внимание, что с 2015 года осуществляются государственные проекты, которые нацелены на увеличение экспортируемого товара в размере 6,1 млрд долларов и по изготовлению импортозамещающей продукции в 176 млн долларов.