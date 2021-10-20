Президент Казахстана дал старт работе новой фабрики в Карагандинской области

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев посредстовм телемоста 20 октября открыл новую полиметаллическую фабрику Жайремского горно-обогатительного комбината в Карагандинской области. Предполагается, что этот комплекс в скором будущем станет крупнейшим изготовителем цинковых и свинцовых концентратов, не только в государстве, но и во всей Центральной Азии. Благодаря вводу в эксплуатацию фабрики, четыреста людей были обеспечены постоянной работой. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Токаева.

Выступая перед участниками торжественного открытия нового объекта, глава акимата Карагандинской области Женис Касымбек сообщил всем присутствующим о значимости фабрики для всего региона. Учреждение поспособствует увеличению линейки выпускаемых изделий, наращиванию количества производства в 2,5 раза до пяти миллионов тонн. Также будет наращен экспорт переработанных продуктов, на полтора миллиарда тенге поднимутся налоговые поступления.

Помимо этого, Генеральный директор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев проинформировал руководителя страны о том, что на строительство фабрики ушли три года, несмотря на трудные условия, созданные вирусной эпидемией, строители смогли выполнить поставленную перед собой задачу. Он также подчеркнул, что начало функционирования обогатительного комплекса станет вехой не только в развитии Жайрема, но и всей области.