﻿ Президент Казахстана дал старт работе новой фабрики в Карагандинской области » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 17:55 – Президент Казахстана дал старт работе новой фабрики в Карагандинской области 
  • 09:00 – Мы всегда придавали важное значение отношениям и у нас всегда были теплые отношения с Индией | премьер-министр Никол Пашинян 
  • 11:51 – "Метрогипротранс" выиграла тендер на проектирование станции метро в Ереване. 
  • 11:51 – "Метрогипротранс" выиграла тендер на проектирование станции метро в Ереване. 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Казахстана дал старт работе новой фабрики в Карагандинской области

  • 20.10.2021, 17:55,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Казахстана дал старт работе новой фабрики в Карагандинской областиКазахский лидер Касым-Жомарт Токаев посредстовм телемоста 20 октября открыл новую полиметаллическую фабрику Жайремского горно-обогатительного комбината в Карагандинской области. Предполагается, что этот комплекс в скором будущем станет крупнейшим изготовителем цинковых и свинцовых концентратов, не только в государстве, но и во всей Центральной Азии. Благодаря вводу в эксплуатацию фабрики, четыреста людей были обеспечены постоянной работой. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Токаева.

Выступая перед участниками торжественного открытия нового объекта, глава акимата Карагандинской области Женис Касымбек сообщил всем присутствующим о значимости фабрики для всего региона. Учреждение поспособствует увеличению линейки выпускаемых изделий, наращиванию количества производства в 2,5 раза до пяти миллионов тонн. Также будет наращен экспорт переработанных продуктов, на полтора миллиарда тенге поднимутся налоговые поступления.

Президент Казахстана дал старт работе новой фабрики в Карагандинской областиПомимо этого, Генеральный директор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев проинформировал руководителя страны о том, что на строительство фабрики ушли три года, несмотря на трудные условия, созданные вирусной эпидемией, строители смогли выполнить поставленную перед собой задачу. Он также подчеркнул, что начало функционирования обогатительного комплекса станет вехой не только в развитии Жайрема, но и всей области.


  •   Просмотров Сегодня: 32

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Казахстанский рудник вошёл в число крупнейших экспортёров меди в мире
    » Президент Казахстана и премьер Ирана обсудили дальнейшее расширение взаимодействия
    » В Андижанской области Узбекистана в скором времени откроется новая микро ГЭС
    » Мирзиёев заложил основу новой медно-обогатительной фабрики в АГМК
    » К юбилею Независимости в Казахстане появится крупнейший горно-обогатительный комбинат
    » Глава Казахстана потребовал пересмотреть цены на лабораторные тесты
    » Казахстан войдёт в глобальную техноцепочку производителя грузовой техники СНГ-ПАО «Камаз»
    » Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице
    » В Казахстане построят мост через Бухтарминское водохранилище
    » Премьер-министр Казахстана посетил Жамбылскую область с рабочим визитом
    » Компания «Алекс текстиль» вложила в строительство нового филиала швейной фабрики 7 млн. евро
    » Ахметову предъявили обвинение в получении взятки в размере двух с половиной миллионов долларов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Казахстана дал старт работе новой фабрики в Карагандинской области

    • 17:55
    • 32
    • 0

    Президент попросил главу Rönesans Holding своевременно сдать возводимые объекты в эксплуатацию

    • 16:42
    • 33
    • 0

    ПРООН провел семинар по проекту реагирования на COVID-19 в Туркменистане

    • 15:40
    • 34
    • 0

    Поликлиники в столице Киргизии начали принимать пациентов и в выходные

    • 11:27
    • 43
    • 0

    На Венской конференции Таджикистан изложил позицию по улучшению ситуации в Афганистане

    • 11:26
    • 35
    • 0

    Делегация от ШОС приступила к наблюдательной миссии на президентских выборах в Узбекистане

    • 10:57
    • 35
    • 0

    Делегаты из Ашхабада примут участие на Конференции ООН по климату

    • 10:39
    • 30
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 70113
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68747
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63721
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56184
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51219
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45593
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43777
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 411
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 419
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 393
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 427
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 408
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 404
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 378
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА