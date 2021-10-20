ПРООН провел семинар по проекту реагирования на COVID-19 в Туркменистане

Представители ПРООН совместно с финансовым регулятором проекта «Реагирования COVID-19 в Туркменистане» Всемирным банком и правительством страны, в лице Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана провели онлайн-семинар ознакомительно-консультативного характера. Стороны обсудили запланированные работы на первых этапах реализации проекта, в том числе направления деятельности, финансирование, коммуникационные моменты. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе ПРООН в Туркменистане.

Данный проект, финансируемый ВБ в сумме 20 млн. долларов, прежде всего нацелен на помощь в подготовленности и реагированию на распространение коронавирусной инфекцию. Здесь, среди первоочередных задач, стоит повышение профессиональных навыков медработников, осуществление закупок компонентов для проведения тестов, лекарственных средств и медицинской техники, вовлечение информационных технологий для статистики и контроля за распространения инфекций. Также будут изучены и выработаны решения, связанные с рисками для здоровья и социальными рисками.

Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, выступая на мероприятии, заверила, что её организация совместно с другими подразделениями ООН и туркменскими властями приложат необходимые усилия для повышения уровня системы здравоохранения Туркменистана, поможет создать условия к нынешним и будущим эпидемиям.