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Президент попросил главу Rönesans Holding своевременно сдать возводимые объекты в эксплуатацию

  • 20.10.2021, 16:42,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент попросил главу Rönesans Holding своевременно сдать возводимые объекты в эксплуатациюГлава туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов 19 октября провёл встречу с руководителем одного из ведущих предприятий Турции Rönesans Holding Эрманом Ылыджаком. Собеседник проинформировал Бердымухамедова о нахождении новых проектов и инициатив, отметив, что его компания надеется на укрепление билатерального взаимодействия в дальнейшем. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Говоря о возможностях долговременного партнёрства, туркменский лидер отметил, что турецкой стороне необходимо заострить внимание на главном и важном требовании Туркменистана – неукоснительном соблюдении графика возведения и определённых контрактом сроков сдачи объектов в эксплуатацию. В данном контексте он подчеркнул, что строительство должно вестись на высоком качественном уровне и соответствовать всем нормам современного градостроительства.

Ылыджак подчеркнул, что он и его учреждение намерены и дальше принимать участие в реализации инициированных Бердымухамедовым крупномасштабных программ по внедрению различных преобразований, предназначенные для расширения мощи и авторитета государства. Он также заявил, что Rönesans Holding будет и дальше активно действовать для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также приложит максимум усилий для чёткого и заблаговременного выполнения обязанностей, взятых на себя после заключения контракта.


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