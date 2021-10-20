Президент попросил главу Rönesans Holding своевременно сдать возводимые объекты в эксплуатацию

Глава туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов 19 октября провёл встречу с руководителем одного из ведущих предприятий Турции Rönesans Holding Эрманом Ылыджаком. Собеседник проинформировал Бердымухамедова о нахождении новых проектов и инициатив, отметив, что его компания надеется на укрепление билатерального взаимодействия в дальнейшем. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Говоря о возможностях долговременного партнёрства, туркменский лидер отметил, что турецкой стороне необходимо заострить внимание на главном и важном требовании Туркменистана – неукоснительном соблюдении графика возведения и определённых контрактом сроков сдачи объектов в эксплуатацию. В данном контексте он подчеркнул, что строительство должно вестись на высоком качественном уровне и соответствовать всем нормам современного градостроительства.

Ылыджак подчеркнул, что он и его учреждение намерены и дальше принимать участие в реализации инициированных Бердымухамедовым крупномасштабных программ по внедрению различных преобразований, предназначенные для расширения мощи и авторитета государства. Он также заявил, что Rönesans Holding будет и дальше активно действовать для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также приложит максимум усилий для чёткого и заблаговременного выполнения обязанностей, взятых на себя после заключения контракта.