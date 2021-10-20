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Поликлиники в столице Киргизии начали принимать пациентов и в выходные

  • 20.10.2021, 11:27,
  • В Мире + Европа
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Поликлиники в столице Киргизии начали принимать пациентов и в выходныеВ Бишкеке в последнее время наблюдается активный рост заражения острыми респираторными инфекциями среди детей. В связи с этим мэрия приняла решение расширить работу местных поликлиник, которые теперь принимают пациентов и по выходным дням. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба муниципалитета столицы Киргизии.

В городской администрации отметили, что число обращений пациентов за медпомощью увеличилось, в частности это касается Городской детской клинической больницы (ГДКБ) скорой медпомощи. Аналогичная ситуация наблюдается и в Национальном центре охраны материнства и детства.

Управление здравоохранения администрации Бишкека приняло решение усилить меры по обеспечению медпомощи, а также профилактики ОРВИ. Все местные поликлиники будут работать в следующем режиме: по субботам они будут принимать пациентов с 8 часов утра до 6 часов вечера, в воскресенье приём будет осуществляться до 2 часов дня. Важно отметить, что в приёмном отделении ГДКБ с 8 часов утра до 8 часов вечера будут дежурить медики.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мэрия настоятельно рекомендовала всем жителям Бишкека не забывать о базовых санитарно-эпидемиологических нормах, в частности о ношении масок, мытье рук, соблюдении дистанции в общественных местах.


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