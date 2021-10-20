На Венской конференции Таджикистан изложил позицию по улучшению ситуации в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Шараф Шерализода 19 октября возглавил таджикскую делегацию, которая приняла участие в Венской конференции. Темой конференции был «Обзор миграционной политики: вызовы, возможности и стратегии». Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Таким образом, в ходе мероприятия был обсуждён вопрос, который касается текущего состояния миграции во всех странах мира, в том числе, влияние политических событий и ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Афганистан.

Согласно информации, заместитель главы МИД изложил позицию Таджикистана по отношению текущих приоритетов и будущего международного сообщества по улучшению ситуации в Афганистане.

Напомним, что ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступая на 76-й Генассамблее ООН заявил, что его страна выступает за формирование инклюзивного правительства в соседней стране с участием всех слоёв афганского общества, в том числе афганских таджиков.

Стоит отметить, что таджики составляют 46% населения Афганистана.