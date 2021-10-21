﻿ Россия профинансирует строительство двух станций метро в Ереване

Россия готова профинансировать строительство двух станций метро, а мэрия Еревана подтверждает информацию, что российская компания «Метрогипротранс» выиграла тендер на проектирование станции метро в административном районе Ачапняк.

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов (ЭКСАР) готово предложить финансирование для строительства двух новых станций Ереванского метро. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Никита Гусаков в ходе Российско-армянского межрегионального форума в Ереване.Он напомнил, что российская компания "Метрогипротранс" сделала предложение по проекту строительства. Когда проработка проекта завершится, ЭКСАР предложит соответствующее финансирование (то есть экспортные кредиты российским поставщикам оборудования)."Объемы и условия финансирования будут зависеть от структуры проекта и участия в нем российских компаний. Но мы можем профинансировать и часть локальных расходов, в том числе до 30% подрядных", - заявил Гусаков.Он отметил, что первый этап строительства предполагает расходы в 150 миллионов долларов, а общая стоимость строительства оценивается в размере до 500 млн. На составление проекта может потребоваться до полутора лет.Напомним, метрополитен в Ереване строился вплоть до развала Советского Союза. Осталась недостроенной станция Ачапняк, в проекте – ее продолжение от района Давидашен на северо-западной окраине города.