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В Армении создается иранский индустриальный парк | министр экономики Армении Ваан Керобян

 В Армении создается иранский индустриальный парк | министр экономики Армении Ваан Керобян
В Армении планируется создать иранский индустриальный парк - министр

20 октября министр экономики Армении Ваан Керобян встретился с делегацией, возглавляемой президентом Торгово-промышленной палаты Иран-Армения Эрвиком Яриджаняном.  

Как сообщает пресс-служба министерства, Керобян высоко оценил роль Торгово-промышленной палаты Иран-Армения в активизации торговых отношений между двумя странами. Он также сообщил, что у Армении есть торговый атташе в Иране, деятельность которого в дальнейшем будет способствовать углублению экономических отношений между соседними странами.

В свою очередь Эрвик Яриджанян подчеркнул, что благодаря совместной работе в Иране наблюдается большой энтузиазм в отношении развития экономического сотрудничества с Арменией. Он сообщил, что иранская сторона заинтересована в сотрудничестве в сферах транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства и информационных технологий.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются иранские бизнесмены при ввозе товаров из Ирана в Армению, президент Торгово-промышленной палаты отметил недоступность телефонной связи между двумя странами и проблему наличия складов в Армении.  

В ходе беседы стороны договорились, что к работе межправительственной комиссии Армения-Иран следует привлекать больше представителей частного сектора. В этом контексте Ваан Керобян предложил организовать встречу для бизнесменов двух стран, которая позволит представителям армянской стороны познакомиться с иранской продукцией и помочь им приблизиться к рынкам стран-участниц ЕАЭС.

Касаясь вопроса создания складов, Ваан Керобян отметил, что в Армении планируется запустить работу иранского индустриального парка, в котором также будут таможенные склады. Министр вместе с тем предложил обсудить возможности создания совместных предприятий, которые будут способствовать развитию указанного индустриального парка.

  Источник:FMG NEWS
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