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Глава "Росатома" едет в Армению | Новая АЭС

Глава 'Росатома' едет в Армению | Новая АЭС в Армении 
Глава "Росатома" приедет в Армению для обсуждения ремонта АЭС и перспектив создания новой

По предварительной программе визита, визит Алексея Лихачева и его делегации состоится в первых числах ноября. В ходе визита будет обсуждаться ход капитального ремонта Мецаморской АЭС, возможности продления срока ее службы после 2026 года, а также перспективы строительства новой станции.

В частности, в этом году специалисты ряда институтов и предприятий, входящих в состав корпорации, спроектировали и провели отжиг корпуса реактора, что продлит срок его службы.
 
Энергоблок № 2 Армянской АЭС после планового предупредительного ремонта 17 октября был введен в эксплуатацию и подключен к единой энергосистеме Республики Армения.

Отмечается, что в работах участвовали сотрудники практически всех подразделений Армянской АЭС, а также около 600 специалистов из России, Беларуси, Украины, Хорватии, Чехии, Словакии и других стран.

«Одной из ключевых задач планово-предупредительного ремонта (ПТР) 2021 года была обшивка металлом корпуса реактора энергоблока. Она успешно реализована, и будет способствовать продлению проектного срока эксплуатации энергоблока № 2 и повышению уровня безопасности. Во время блокады энергоблока была проведена модернизация основных систем безопасности - аварийного охлаждения активной зоны, спринклерной системы, надежного электроснабжения, внутриреакторного технологического контроля, информационных систем», - говорится в сообщении ААЭС.

Отмечается, что уникальный, беспрецедентный объем работ в истории ААЭС был проведен с участием специалистов субподрядных организаций АО «РусАтом Сервис», а также работников станции. В частности, смонтировано около 730 м трубопроводов, около 270 единиц трубопроводной арматуры, около 42 км кабеля, обследовано 420 новых сварочных швов и т. д.

Параллельно с завершающим этапом работ по продлению проектного срока эксплуатации энергоблока № 2 ААЭС проводились и запланированные годовые плановые ремонтные работы, капитальный ремонт около 520 единиц оборудования, а также средний и текущий ремонт около 330 единиц оборудования и т. д.

«ППР 2021 г. энергоблока N2 Армянской АЭС был самым долгим. Преодолеть его удалось за счет максимальной концентрации персонала ААЭС, четкой организации и координации работ, проводимых большим количеством специалистов, привлеченных и от подрядных организаций», - представили в ААЭС.

Армянская АЭС продолжает работать, уделяя постоянное внимание мерам по обеспечению бесперебойной и безопасной эксплуатации.
 

  Источник:FMG NEWS
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