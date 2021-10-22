Телевидение Узбекистана показало новые дебаты представителей кандидатов в президенты

В Узбекистане 22 октября прошли еще одни дебаты представителей кандидатов в президенты. По мнению властей, они позволили избирателям лучше понять предвыборные программы. Об этом сообщила национальная телерадиокомпании республики на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, что 19 октября уже были дебаты доверенных лиц, которые прошли не в лучшем виде. Свое мнение в отношении их выступления высказал эксперт клуба политологов «Сфера» Сергей Луполенко.
«В эфире пяти узбекских телеканалов 19 октября 2021 года показали предвыборные теледебаты, в которых вместо кандидатов участвовали их представители. По мнению некоторых экспертов, самих дебатов толком и не было. Участники зачитали наиболее важные тезисы предвыборных программ кандидатов. Те, кто надеялись на жаркие споры в предвыборной борьбе, были явно разочарованы. Но придётся с этим смириться, не все западные политические традиции приживаются на пространстве СНГ. Быть лидером многомиллионного народа, которому предстоит нести ответственность за безопасность страны, благосостояние граждан, сохранение культурных и духовных традиций, требует от кандидата одних качеств. Совсем другие качества требуются для народного избранника, способного убедить слушателей в чем угодно, благодаря своей артистичности. Сочетание этих качеств – редкое явление в мировой политике», - прокомментировал Тoshkent.today эксперт Луполенко.