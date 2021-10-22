Телевидение Узбекистана показало новые дебаты представителей кандидатов в президенты

В Узбекистане 22 октября прошли еще одни дебаты представителей кандидатов в президенты. По мнению властей, они позволили избирателям лучше понять предвыборные программы. Об этом сообщила национальная телерадиокомпании республики на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что 19 октября уже были дебаты доверенных лиц, которые прошли не в лучшем виде. Свое мнение в отношении их выступления высказал эксперт клуба политологов «Сфера» Сергей Луполенко.