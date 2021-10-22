ЦСКА – «Крылья Советов»: кто сделает рывок?

В субботу 23 октября столичный ЦСКА в матче 12 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» сыграет у себя дома с самарскими «Крыльями Советов».

В последнее время оба коллектива играют успешно. При этом «Крылья Советов» получили статус и заслуженно одной из самых играющих команд РПЛ. Так что встреча на «ВЭБ Арене» будет интересна. Особенно в плоскости: сумеет ли ЦСКА продолжить свою успешную серию и забьют ли «армейцы» более одного мяча. В принципе, игра точно не будет скучной, а значит, все на футбол.

Прогноз – 2:1.

Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 12 тур.

ЦСКА – «Крылья Советов» Самара

Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров)

23 октября 2021 года. Москва. «ВЭБ Арене». 19.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.