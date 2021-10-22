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«Динамо» — «Химки»: когда, если не сейчас?

  • 22.10.2021, 21:12,
  • Спорт
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Московское «Динамо» в матче 12 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома с соседей из Химок.





После досадно, но справедливо упущенной победы в игре со «Спартаком», конечно же, в стане бело-голубых должны были сделать выводы. Честно говоря, они  уже давно напрашивались. В том числе и по конкретным позициям. Это мы и должны увидеть на поле.





«Химки» обыграли «Ахмат» и покинули последнее место. Но на «Динамо» сил у подопечных Игоря Черевченко вряд ли хватит.





Прогноз – 2:1.





Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 12 тур.





 «Динамо» Москва – «Химки» Московская область





Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург)





22 октября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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