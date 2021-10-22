«Динамо» — «Химки»: когда, если не сейчас?

Московское «Динамо» в матче 12 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома с соседей из Химок.

После досадно, но справедливо упущенной победы в игре со «Спартаком», конечно же, в стане бело-голубых должны были сделать выводы. Честно говоря, они уже давно напрашивались. В том числе и по конкретным позициям. Это мы и должны увидеть на поле.

«Химки» обыграли «Ахмат» и покинули последнее место. Но на «Динамо» сил у подопечных Игоря Черевченко вряд ли хватит.

Прогноз – 2:1.

Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 12 тур.

«Динамо» Москва – «Химки» Московская область

Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург)

22 октября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.