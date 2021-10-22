«Динамо» — «Химки»: когда, если не сейчас?

Московское «Динамо» в матче 12 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома с соседей из Химок.
После досадно, но справедливо упущенной победы в игре со «Спартаком», конечно же, в стане бело-голубых должны были сделать выводы. Честно говоря, они уже давно напрашивались. В том числе и по конкретным позициям. Это мы и должны увидеть на поле.
«Химки» обыграли «Ахмат» и покинули последнее место. Но на «Динамо» сил у подопечных Игоря Черевченко вряд ли хватит.
Прогноз – 2:1.
Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 12 тур.
«Динамо» Москва – «Химки» Московская область
Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
22 октября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.
Текст: Антон Буялов.
Фото: Олег Бухарев.