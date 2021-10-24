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«Локомотив» — «Сочи»: встреча соседей

  • 24.10.2021, 09:29,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В понедельник 25 октября столичный  «Локомотив» в рамках 12 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» сыграет в Москве на «РЖД Арене» с «Сочи».





Владимир Федотов. ПФК Сочи
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Болельщикам «Локомотива» сейчас не позавидуешь: поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы у себя дома было каким-то безропотным, очередная смена тренера и вот уже 4 тура в РПЛ без побед.





«Сочи» из Еврокубков вылетел ещё летом. Но в чемпионате команда Владимира Федотова держится молодцом – 7 побед в 11 турах и на одном место «Локомотива». Однако в Черкизове настанет время для первой победы Маркуса Гисдоля в России.





Прогноз – 2:1.





Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 12 тур.





«Локомотив» Москва – «Сочи»





Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).





25 октября 2021 года. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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