«Локомотив» — «Сочи»: встреча соседей

В понедельник 25 октября столичный «Локомотив» в рамках 12 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» сыграет в Москве на «РЖД Арене» с «Сочи».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Болельщикам «Локомотива» сейчас не позавидуешь: поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы у себя дома было каким-то безропотным, очередная смена тренера и вот уже 4 тура в РПЛ без побед.

«Сочи» из Еврокубков вылетел ещё летом. Но в чемпионате команда Владимира Федотова держится молодцом – 7 побед в 11 турах и на одном место «Локомотива». Однако в Черкизове настанет время для первой победы Маркуса Гисдоля в России.

Прогноз – 2:1.

Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 12 тур.

«Локомотив» Москва – «Сочи»

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

25 октября 2021 года. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.