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Игорь Осинькин: «Пропустили голы, которые могли и не пропускать»

  • 23.10.2021, 23:20,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

23 октября после  поражения 1:3 от ПФК ЦСКА в матче 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги, главный тренер ПФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин, анализируя игру своих футболистов, попытался понять метаморфозу, произошедшую с его командой во втором тайме, и ответил на вопросы журналистов, собравшихся в пресс-центре «ВЭБ Арены».



Игорь Осинькин, главный тренер ПФК «Крылья Советов»:





— Мы хорошо провели первый тайм. И во втором пытались играть в атаку. Но соперник смог перестроить свою игру и начал доминировать. Хотя до конца игры моменты были и у них, и у нас. Но, ещё раз подчеркну, во второй половине матча ЦСКА выглядел свежее, активно прессинговал и заслуженно добился победы. Но, честно говоря, мы сегодня пропустили такие мячи, которые могли и не пропускать.

Спасение Акинфеева во втором тайме, похоже, стало ключевым моментом. Если бы счёт стал 2:0 в нашу пользу, скорее всего, команда смогла бы довести встречу до победы.

Не стал бы говорить, что «Крылья Советов» не были готовы к появлению на поле Дзагоева и Чалова. Мы не концентрируем внимание игроков на персоналиях, а обращаем внимание на то, как нужно играть в той или иной зоне.

В заключении скажу, что я доволен своими футболистами и благодарен им за игру. Они провели качественный матч.





Текст: Сергей В. Вильчинский.





Фото: Олег Бухарев


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