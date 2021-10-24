Алексей Березуцкий: «У ЦСКА всегда одна задача — быть чемпионами»

23 октября после волевой победы над ПФК «Крылья Советов» со счётом 3:1 в матче 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги, главный тренер ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о своих эмоциях, которые он испытывал по ходу матча, поделился впечатлениями об игре и ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

Алексей Березуцкий, главный тренер ПФК ЦСКА:

— В первом тайме не всё получалось. Во второй половине встречи изменили тактику. Отодвинули опорного полузащитника в линию обороны, создав тройку центральных защитников. От них и начинали атаки. Ну, и, конечно, проявили характер. Это позволило одержать волевую победу.

Алан Дзагоев очень хорошо вышел на замену. Мы даём ему возможность сначала посмотреть на игру с бровки и проанализировать происходящее на поле. И это даёт ему возможность понять, как надо действовать, выходя на замену во втором тайме.

Я принял решение заменить Максима Мухина из-за того, что у него уже была жёлтая карточка. Игра была плотная, и мы боялись, что игрок может получить второе предупреждение.

Георгий Щенников был заменён после огромного объёма работы, который он выполнил в этом матче. Ему физически уже было тяжело двигаться.

Говоря о том, что команда начала движение вверх по турнирной таблице, хочу заметить, что у ЦСКА из года в год одна задача – стать чемпионом. В клубе с такими великими традициями по-другому и быть не может!