Павел Игнатович: «Дик Адвокаат приглашал меня на тренировки, а затем приехал Спаллетти»

Продолжаем серию материалов об игроках, которые имеют очень богатый карьерный «бэкграунд». Павел Игнатович начинал в «Зените», а сейчас играет на ЛФК за столичный «Росич», с котором недавно стал Чемпионом Москвы. К 31 году он успел поиграть во всех лигах российского футбола от РПЛ, а теперь и до ЛФК. В карьере уроженца Ленинграда было с десяток профессиональных клубов, более пятидесяти матчей на уровне РПЛ и Еврокубках, голы в ворота «Спартака» и «Рубина». Тренировки с Адвокаатом, цепочка в ломбард, билет в один конец, как коренной питерец осел в Москве, о том, как важно найти свою вторую половину и почему в детстве сбегал с тренировок. Об этом и многом другом в нашем материале о Павле Игнатовиче.

Фото: ФК Росич

— Павел, давай, наконец, определимся с твоим амплуа: твоя позиция на поле – ты нападающий или полузащитник?

— В ДЮСШ и по юношам я играл на позиции нападающего. А уже в профессиональном статусе больше действовал на месте левого полузащитника или правого. Если же схема была 4-3-3, то играл слева или справа.

— Вернёмся в Питер. Твой отец известный футболист, который играл за «Зенит». Это по его стопам ты оказался в футболе?

— Да, мой папа играл в «Зените» и даже вызывался в сборную страны. А вот я не горел футболом. И как только отец не пытался привить мне интерес к игре, я постоянно или убегал с тренировок или просил маму, чтобы она увела меня в какую-то другую секцию, чтобы она не была связана с мячом (смеётся). Это были и каратэ и бокс. Но потом отец взял меня на домашний матч в «Петровском» на «Зенит» — «Спартак» и после этого я влюбился в футбол. В весь этот антураж, который его окружает в эмоции болельщиков и подумал, что было бы классно ощутить и пережить всё это самому, находясь на поле в качестве футболиста.

— Почему «Локомотив», а не «Смена» или «Зенит»? Кстати, кто твой первый тренер и поддерживаешь ли ты с ним отношения?

— В этот период могу сказать честно: у меня не было каких-то выдающихся данных. Не было ни виденья поля, ни дриблинга. Поэтому в «Смену» или «Зенит» я не проходил по отбору. Я попытал своё счастье и сам приехал в Академию «Локомотива» Санкт-Петербург.

Мой первый тренер Иван Евгеньевич Шабаров, с которым мы до сих пор поддерживаем отношения, и я считаю, что он замечательный специалист. И я уверен, что таких замечательных людей, как в своей профессии, так и в обычной жизни, сейчас очень мало. Ведь тренер это педагог и второй отец. Он должен видеть не только потенциал футболиста, но уметь разбираться и в его человеческих качествах. Потому что на воспитание профессионального футболиста влияют многие факторы. Это человек с Большой буквы.

— Идём далее: как коренной питерец оказался в Москве? Ведь за молодёжный «Зенит» в 2009 году ты забил 17 мячей и стал лучшим снайпером Первенства России. Однако за команду в РПЛ так и не сыграл, но дважды выходил в Еврокубках. В тот «Зенит» было не пробиться?

— Это было так давно (улыбается). Да, мы выиграли турнир по дублям, я стал лучшим бомбардиром. Но я бы не сказал, что в основу «Зенита» нельзя было пробиться. Просто тогда в «Зените» шла перестройка.

Дик Адвокаат приглашал меня на тренировки, включал меня на игры в заявку. Потом произошла замена тренерского штаба и команду возглавил Анатолий Давыдов, который работал со мной в дубле, которому я передаю огромный привет и самые тёплые пожелания. Так как он раскрывает молодёжь, в России больше делать никто не умеет. Плюс он играл с моим отцом. А «золотой дубль» 2009 года он создал сам целиком и полностью.

Он меня призвал к тренировкам в основной состав и выпустил на поле в Лиге Европы в матче против португальского «Насьоналя». Я даже забил, но оказался «вне игры». Или я или другой игрок, сейчас уже не вспомню. И было немного обидно. Может быть, если бы забил, то жизнь могла бы сложиться по-другому. Но это шутка (смеётся). На карьеру мне жаловаться грех.

А в дальнейшем пришёл Лучано Спаллетти со своим итальянским менталитетом. И с ним приехало очень много легионеров. И те же Ионов, Соснин, Петров вынуждены были уехать. Просто потому что не давали шансов проявить себя.

— Лично я помню твои первые матчи в тогда ещё Первом Дивизионе (ФНЛ-1) за «Химки». Хорошая была команда?

— Да, у меня тёплые воспоминания от того периода. Тогда там заканчивал легенда российского футбола Андрей Тихонов и мне посчастливилось застать этот момент. И в какой бы город мы не приезжали, то встречали нас овациями. Тогда и уровень ФНЛ (Первого Дивизиона) был гораздо выше, чем сейчас, была очень сильная конкуренция, огромный потенциал у футболистов и желание расти. Сейчас этого, к сожалению, нет. А «Химки» оставили самое лучшее впечатление в моей карьере. Потому что из юношеского футбола перейти на профессиональный уровень в дубль это одно, а когда ты попадаешь в такой коллектив, где в воротах играет Роман Березовский, а Андрей Тихонов в поле, это уже совсем другое. И это был очень интересный опыт.

— Какие воспоминания от брянского «Динамо» и пермского «Амкара»?

— Брянское «Динамо» хороший клуб. В тот момент там были собраны хорошие футболисты. Но для меня это было не лучшее время. Так как на сборах я сломал пятую плюсневую кость и не знал об этом. И через месяц я отправился на операцию в Мюнхен. У меня взяли кость из таза и вставили в стопу и я очень благодарен тому хирургу. Мне кажется, что в России мне бы так не смогли сделать. И благодаря этому я смог продолжить свою футбольную карьеру.

«Амкар» для меня воспоминания едва ли не лучшие. Ведь после брянского «Динамо» я полгода восстанавливался, а потом команда там и вовсе развалилась. И я остался без клуба почти на целый год – тренировался с любителями, ходил в зал. Повсюду слышал: заканчивай с футболом, иди и работай. Но в 22-23 года я очень хотел играть в футбол, а всё остальное мне было неинтересно. Я поехал на просмотр в «Шинник» и там Юрий Фарзунович Газзаев меня оставлял в команде, но руководство этому воспротивилось.

И тогда Рустам Хузин предложил мне приехать на просмотр в «Амкар». Они тогда были на сборах в Австрии. У меня даже не было денег на билеты. Я заложил цепочку в ломбард, оставил себе крестик и взял билет в один конец. Как оказалось, это было правильное решение и возможность поиграть в Премьер-Лиге, забить там мячи.

И «Амкар» это моё лучшее воспоминание о команде, о коллективе: о Белорукове, Черенчикове, Герусе, Якубко. Эти опытные футболисты меня очень поддерживали. И главный тренер дал мне возможность показать себя в играх. Помню голы, которые я забил в ворота «Алании», «Спартака», «Рубина». И после матча с «Динамо», в котором мы уступили (2:3), но я проявил себя хорошо, столичный клуб решил меня выкупить.

— Отдельная страница – московское «Динамо». Был ли шанс пробиться в основу?

— Да, это отдельная страница в моей жизни. Мне тогда немного не хватило времени на адаптацию. Плюс, наверное, тогда надо было больше думать о тренировках, а я был молодой и Москва немного вскружила мне голову. И я не так правильно относился к тренировочному процессу, уделял меньше внимания подготовке. Совсем не так, как это было в «Амкаре». Поэтому на этом фоне в играх мне чего-то и не хватало. Вывод: футболу нужно отдаваться на 100 % и каждый день.

— В дальнейшем в твоей карьере были «Томь», «Тамбов», «Мордовия», «Нижний Новгород» и «Шинник». Почти во всех командах ты провёл больше сезона. О какой команде сохранились наиболее тёплые воспоминания?

— Я всем этим командам благодарен за сотрудничество и все они оставили у меня тёплые воспоминания. Естественно, что выделю «Нижний Новгород». Тут я провёл яркие моменты, как в футболе, так и в жизни. Мне посчастливилось здесь познакомиться с замечательными людьми. И я очень люблю этот город: тренерский штаб во главе с Дмитрием Черышевым, болельщики все относились ко мне замечательно и я старался отвечать на это взаимностью. А Дмитрий Черышев это один из самых выдающихся наставников из тех, с кем я успел поработать. У него чисто испанский менталитет. У нас в России, конечно, этого не могут принять и осознать. Что в футболе всё бывает по-другому. И я бы там дальше блистал и играл (смеётся), но всегда есть подводные камни и люди вокруг футбола, которые не хотят, чтобы ты дальше блистал. А «Нижнему Новгороду» я желаю только побед и всего самого наилучшего.

— Расскажи о короткой командировке на Кипр.

— Это была чистая авантюра (смеётся). Приехал и уехал. Мне поступило предложение и я поехал. Там не было даже медосмотра и я подписал контракт и стал тренироваться.

Самое неудобное, что там было это жара. Тренировки из-за этого начинаются в 6 утра и 8 вечера. А всё остальное время ты находишься или на пляже или дома под кондиционером.

Я считаю, что играть в футбол на курорте, где тебе не до работы, не получится. И Кипр мне ничем больше и не запомнился. Я понял, что лучше разорвать контракт и вернуться обратно в Россию.

Всё же заграницей нет такого отношения к футболистам, как в наших командах. И наши игроки должны это ценить: нам помогают, за нами следят, у нас есть массажисты, доктора, нас одевают, кормят, поят, возят, а там такого нет.

— Ты поработал с большим количеством тренеров. Кого считаешь своим, от кого получил наибольшую пользу для своего развития?

— Это Иван Евгеньевич Шабаров, который дал мне дорогу в футбольную жизнь, Анатолий Давыдов, который перестроил меня из детского во взрослый футбол.

На глобальном уровне это Юрий Сёмин, Дмитрий Черышев, который для меня всегда был и будет топ-тренером и он помог вернуться мне в футбол. Я его очень сильно ценю и уважаю. Было очень интересно поработать и с Диком Адвокаатом. Пусть это был и не слишком продолжительный период.

Определённую пользу мне дал в «Тамбове» и Андрей Талалаев. Не зря он имеет прозвище в футбольной среде «наш Клопп» (улыбается), это человек, который замотивирован в формате 24х7 в пользу футболистов. Он делает такой самоанализ для игроков, который редко, где увидишь. Он очень пристально следит за тем, как футболисты выкладываются на тренировках и в матчах. Поэтому он постоянно прогрессирует, как тренер. И я ему желаю успехов.

— Ты живёшь в Москве, а не в Питере. Почему?

— Тут всё просто. У меня жена из Казани, а я из Питера. А так получилось, что познакомились мы в Москве, где она уже очень давно живёт (больше десяти лет). И я решил, что в дальнейшем для продолжения моей послеигровой карьеры: менеджера, спортивного директора, гораздо перспективнее жить в Москве. Это лучший вариант. И сам город мне больше подходит по духу. Тут люди заряжены на общение и на работу. А в Питере люди находятся на небольшом «расслабоне».

И ещё о Москве и роли семьи в карьере. Если бы я встретил жену лет десять назад, то, наверное, жил бы сейчас где-то в Европе и там бы и играл. Всегда самое главное это семья. К сожалению, я встретил свою любовь и будущую жену, гораздо позже. И она стала моим главным жизненным мотиватором. Когда это произошло, мы уже оба много времени проводили в Москве. Здесь мы и остались жить.

— Где познакомился с женой?

— Если честно, то в инстаграм. Зашёл на «менеджер ФИФА» и увидел фотографию. И я решил написать ей по рабочим моментам. И так как моя жена ни с кем не знакомится в социальных сетях, я решил зайти со стороны спорта. Начали разговор о спорте, потом встретились за чашкой кофе. Так всё и завертелось.

— Что знал о ЛФК до перехода в «Росич»?

— Мне позвонил Павел Голышев, с которым мы вместе играли в томской «Томи» и рассказал о «Росиче». Я зашёл на сайт и социальные сети клуба и собрал всю необходимую информацию – четыре чемпионства подряд. Это очень серьёзно! И я решил: почему бы и нет? И поехал потренироваться с командой, познакомиться с тренером, руководителями и партнёрами.

— Как тебе уровень Дивизиона «А» в целом? Что-то удивило? Вообще, как тебе организация в «Росиче»?

— На мой взгляд, уровень чемпионата больше «заточен» на молодых футболистов, чтобы они получали возможность играть в мужской футбол, получали практику и возможность развиваться в спорте.

Уровень организации в «Росиче» меня приятно удивил. Я бы сравнил его с уровнем середняка ФНЛ. У команды есть все возможности, чтобы двигаться дальше. И я уверен, что нам это по силам.

— Ты уже провёл достаточное количество игр за эту команду. Оправдались ли твои ожидания?

— 100 %. Все мои ожидания оправдались. Мне очень нравится, как ко мне здесь относятся и главный тренер и руководитель клуба. В команде очень классная атмосфера и отличные игроки. Большой плюс «Росича», что сюда можно приезжать на предыгровую тренировку и на сам матч, что очень важно в повседневной жизни. Ты можешь держать себя в форме, помогать команде достигать целей и двигаться вместе с ней к победам.

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Итальянская кухня

Покупка мечты

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Текст: Антон Буялов.

Фото: ФК «Росич».