«Спартак» — «Куньлунь»: гладиатор против дракона

24 октября московский «Спартак» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги примет на своём льду китайский «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.

Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»

«Спартак» после яркой победы в Подольске над «Витязем» явно способен обыграть у себя на льду и «Куньлунь». Тем более что «драконам» прижали хвост в Санкт-Петербурге (0:7). Так что фаворит в этой встрече более чем очевиден. Дело за тем, чтобы «гладиаторы» взяли верх. «Драконы», разумеется, будут сопротивляться. Однако «Спартак» должен побеждать в этой игре верх при любых раскладах.

Прогноз – 5:3.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон-2021/2022. Регулярный чемпионат.

«Спартак» Москва – «Куньлунь Ред Стар» Пекин

24 октября 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». 17.00.

Текс: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев, Олег Беспалов.