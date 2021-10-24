«Динамо» — «Витязь»: всегда тесные связи

В воскресенье 24 октября московское «Динамо» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет у себя на льду с подольским «Витязем».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В Петровский парк едет Юрий Бабенко, который провёл в «Динамо» немало удачных лет, как хоккеист, а затем набирался опыта в тренерском штабе.

«Витязь» традиционно борется за место в плей-офф, а «Динамо» после бодрого старта, в пяти последних матчах, правда они все были в гостях, потерпело три поражения. Но опять же перед игрой с «Витязем», были обыграны «Ак Барс» и «Нефтехимик». Так что вряд ли подмосковной команде удастся поживиться очками на «ВТБ Арене».

Прогноз – 4:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон 2021/2022. Регулярный чемпионат.

«Динамо» Москва – «Витязь» Подольск

24 октября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.