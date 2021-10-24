﻿ «Динамо» — «Витязь»: всегда тесные связи » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:08 – Матвиенко и глава ПАСЕ рассмотрели ситуацию в Крыму 
  • 17:51 – Никол Пашинян призвал к устранению барьеров в торговле и повышению транзитного потенциала Союза 
  • 11:00 – Глава "Росатома" едет в Армению | Новая АЭС 
  • 11:00 – Глава "Росатома" едет в Армению | Новая АЭС 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Динамо» — «Витязь»: всегда тесные связи

  • 24.10.2021, 10:40,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В воскресенье 24 октября московское «Динамо» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет у себя на льду с подольским «Витязем».



ХК Витязь
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




В Петровский парк едет Юрий Бабенко, который провёл в «Динамо» немало удачных лет, как хоккеист, а затем набирался опыта в тренерском штабе.





«Витязь» традиционно борется за место в плей-офф, а «Динамо» после бодрого старта, в пяти последних матчах, правда они все были  в гостях, потерпело три поражения. Но опять же перед игрой с «Витязем», были обыграны «Ак Барс» и «Нефтехимик». Так что вряд ли подмосковной команде удастся поживиться очками на «ВТБ Арене».





Прогноз – 4:2.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон 2021/2022. Регулярный чемпионат.





«Динамо» Москва – «Витязь» Подольск





24 октября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


  •   Просмотров Сегодня: 6

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Динамо» — «Авангард»: суперафиша на старте сезона!
    » «Динамо» — «Химки»: когда, если не сейчас?
    » «Звезда» — «Динамо» СПб: испытание лидерами
    » ЦСКА – «Динамо» Рига: совсем не банальная история
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » «Динамо» — ЦСКА: вечные счёты
    » «Динамо» — «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?
    » «Динамо» — «Автомобилист»: к плей-офф во всеоружии
    » «Спартак» — «Куньлунь»: гладиатор против дракона
    » ЦСКА – «Динамо» Мн: противостояние на новом уровне
    » «Спартак» — «Нефтехимик»: возьмут ли гости реванш?
    » «Спартак» — «Динамо» Рига: красно-белые против гостей из Латвии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    «Спартак» — «Куньлунь»: гладиатор против дракона

    • 11:19
    • 7
    • 0

    «Динамо» — «Витязь»: всегда тесные связи

    • 10:40
    • 6
    • 0

    Павел Игнатович: «Дик Адвокаат приглашал меня на тренировки, а затем приехал Спаллетти»

    • 10:29
    • 3
    • 0

    «Локомотив» — «Сочи»: встреча соседей

    • 09:29
    • 7
    • 0

    Игорь Осинькин: «Пропустили голы, которые могли и не пропускать»

    • 23:20
    • 6
    • 0

    Матвиенко и глава ПАСЕ рассмотрели ситуацию в Крыму

    • 18:08
    • 47
    • 0

    Президент подписал постановление о порядке использования средств Стабилизационного фонда

    • 17:17
    • 41
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 70316
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68781
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63759
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56212
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51243
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45612
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43809
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 436
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 441
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 415
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 452
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 433
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 424
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 405
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА