﻿ В Джермуке начались масштабные работы по модернизации инфраструктуры города


 
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В Джермуке начались масштабные работы по модернизации инфраструктуры города


В Джермуке начались масштабные работы по модернизации инфраструктуры города

Об этом написал в Fасеbook вице-премьер Сурен Папикян. Он отметил, что стоимость проекта составляет около 3 млрд драмов, которые будут инвестированы правительством Армении и Всемирным банком. Работы проводятся посредством Фонда территориального развития в рамках программы развития местной экономики и инфраструктуры.

«Будучи одним из самых популярных туристических направлений в Армении, Джермук также нуждался в модернизации инфраструктуры. В настоящее время в городе начались масштабные работы. В частности, благоустраиваются улицы Шаумяна и Маштоца, в ближайшее время будут отремонтированы пешеходная тропа в Гндеванк, Аллея водопадов, галерея минеральных источников и рынок. Будет построена смотровая площадка «Олень», которая уже находится в стадии проектирования», — сообщил вице-премьер.
 
Джермук — бальнеологический и климатический высокогорный курорт. В советское время город был самым популярным местом отдыха для туристов из СССР и зарубежья, известным тёплой весной. В городе производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук». Здесь расположен Джермукский водопад. В настоящее время город перестраивается с целью вновь сделать Джермук центром регионального и мирового туризма. Рядом с городом находятся средневековые пещерные комплексы.
 
Расположен Джермук на высоте 2100 метров в живописнейшем месте, где есть и альпийские луга, и горные леса, и скалы и несколько водопадов, и, конечно множество минеральных источников с различной термальной температурой от 20 до 65 градусов. Само название Джермук, переводится как теплый. Весьма интересно посетить питьевую галерею Джермука, где можно испробовать множество видов минеральной воды.

  Источник:FMG NEWS
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