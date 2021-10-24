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В Ереване достроили скейт парк в центре города.

 В Ереване достроили скейт парк в центре города.
В Ереване достроили скейт парк в центре города. Профинансировано строительство  Союзом Армян Украины. Это подарок от главы армянской общины Украины Вилена Шатворяна.
Проект является долгожданным для любителей скейтбординга, которых можно часто увидеть рядом с памятником Давиду Сасунскому. Это единственная зона, более или менее подходящая для катания. По словам президента Федерации скейтбординга Армении Эмиля Сардаряна, они уже почти 8 лет ждут такой скейт-парк. Имея такой парк, станет возможным развивать скейтбординг в Армении. Можно будет организовывать не только локальные, но и международные турниры.

Ответственность за благоустройство почти 5000 кв м общественной территории взял на себя Союз армян Украины. Этот проект служит одном из лучших примеров сотрудничества между общиной и частным сектором. Проект был начат в прошлом году, после подписания контракта мэром Еревана Айком Марутяном и президентом Союза армян Украины Виленом Шатворяном. На территории будет расположен медпункт, санузлы. На зеленых участках будет применен ландшафтный дизайн. По периметру скейт площадки установлены солнечные панели, которые обеспечат необходимую энергию.

Начальник управления строительства и благоустройства мэрии Еревана Григор Арутюнян поделился деталями: проведены новые системы орошения и дренажа, кабели и газопроводы проведены по землей. Демонтировано недействующих 5 кафе, которые уже давно превратились в свалки. В целом, при осуществлении проекта был применен комплексный подход: скейт парк удобен также для катания на велосипеде, роликовых коньках и самоокатах.
 
 
В Ереване достроили скейт парк в центре города.
В Ереване достроили скейт парк в центре города.
В Ереване достроили скейт парк в центре города.
В Ереване достроили скейт парк в центре города.
 
По словам вице-президента Федерации Скейтбординга Армении Шираза Хачатряна, раньше скейтбординг не был популярен в Армении, но в последнее время популярность этого вида спорта сильно возросла, а сам спорт уже официально является одним из олимпийских видов. В Армении есть талантливые скейтеры, которые могут тренироваться здесь, чтобы набраться опыта и мастерства и принимать участие в международных соревнованиях. Благоустройство 6-го участка Кольцевого парка было инициировано общиной. Мэр Айк Марутян поручил привести в порядок эту часть парка, которая многие годы оставалась без должного внимания. Общая площадь благоустраиваемого участка – 16 000 кв м.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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