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Туркменистан совместно с ООН организует Международную конференцию стран, не имеющих выхода к морю

Туркменистан совместно с ООН организует Международную конференцию стран, не имеющих выхода к морюТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов провёл переговоры с главой дипломатического представительства китайской республики в Туркменистане Цянь Найчэном. Руководитель страны сообщил, что Туркменистан в апреле следующего года совместно с ООН организует у себя Международную конференцию министров развивающихся стран, у которых нет выхода к морю. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

Собеседники с удовлетворением подчеркнули позитивный характер двусторонних отношений и достигнутый высокий уровень контактов между государствами. Наряду с этим, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного взаимодействия в таких сферах, как политика, торговля, экономика, культура и другие с учётом накопленного опыта партнёрства и текущего значительного потенциала.

Помимо этого, собеседники проинформировали друг друга о желании продолжать совместную деятельность в таких первоочерёдных секторах экономики, как транспорт, энергетика, текстильная, химическая и пищевая промышленность, сельскохозяйственная отрасль, медицина, информации, инновационные технологии и другие.


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