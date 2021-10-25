Правительство России определило перечень подлежащих учёту парниковых газов

Председатель Правительства Михаил Мишустин 25 октября подписал распоряжение о запуске систем государственного учёта выброса парниковых газов. Документ устанавливает список веществ, подлежащих учёту: это диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота, передаёт пресс-служба правительства.

Перечень создан на базе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН о преобразовании климата, а также Концепции разработки системы мониторинга выбросов парниковых газов, подписанного Правительством в 2015 году.

Поручение важно для осуществления положений закона об уменьшении выбросов парниковых газов, одобренного президентом России в июле 2021 года. Он планирует внесение необходимой отчётности для крупных компаний и формирование специального информационного механизма, куда эта информация будет заноситься. Кроме регулирования выбросов, предлагаются системы поощрения инвестиций в климатические программы. Речь о реабилитации лесов и совершенствовании промышленных потенциалов на основе ресурсосберегающих технологий.

Также намечено определить целевые уровни по ограничению выбросов. При этом главная цель – распоряжение Президента по уменьшению накопленного с 2021 по 2050 год объёма эмиссии парниковых газов до более низких значений, чем в Евросоюзе.