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Правительство России определило перечень подлежащих учёту парниковых газов

  • 25.10.2021, 16:57,
  • В Мире + Европа Россия
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Правительство России определило перечень подлежащих учёту парниковых газовПредседатель Правительства Михаил Мишустин 25 октября подписал распоряжение о запуске систем государственного учёта выброса парниковых газов. Документ устанавливает список веществ, подлежащих учёту: это диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота, передаёт пресс-служба правительства.

Перечень создан на базе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН о преобразовании климата, а также Концепции разработки системы мониторинга выбросов парниковых газов, подписанного Правительством в 2015 году.

Поручение важно для осуществления положений закона об уменьшении выбросов парниковых газов, одобренного президентом России в июле 2021 года. Он планирует внесение необходимой отчётности для крупных компаний и формирование специального информационного механизма, куда эта информация будет заноситься. Кроме регулирования выбросов, предлагаются системы поощрения инвестиций в климатические программы. Речь о реабилитации лесов и совершенствовании промышленных потенциалов на основе ресурсосберегающих технологий.

Также намечено определить целевые уровни по ограничению выбросов. При этом главная цель – распоряжение Президента по уменьшению накопленного с 2021 по 2050 год объёма эмиссии парниковых газов до более низких значений, чем в Евросоюзе.


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