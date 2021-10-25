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Туркменистан изучил использование биометрических систем в борьбе с терроризмом

Туркменистан изучил использование биометрических систем в борьбе с терроризмомТуркменские компетентные органы приняли участие в межрегиональном тренинге под названием «Обмен биометрическими данными в борьбе с терроризмом», проводимом под патронажем КТЦ ООН, где специалисты в области использования данной технологии (распознавание лиц, отпечатки пальцев, сетчатки глаз и других дополнительных биопараметров) рассказали участникам о новшествах и международном опыте в области биометрических систем и  данных. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре миграционной службы Туркменистана.

Конференция при содействии Управление ООН по борьбе с терроризмом проходила несколько дней, где были обсуждены международное сотрудничество и необходимость содействия спецведомств по различным вопросам и тематикам. Также обсуждались принципы взаимодействия и безопасности на пограничных объектах.

Мероприятие проводилось по цифровой видеосвязи. Участвующие отметили важность проведения подобных мероприятий на регулярной основе, которые помогают развивать партнёрство в сфере безопасности и расширять рабочий кругозор.


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