Президент Казахстана поздравил узбекского коллегу с уверенной победой на выборах

Руководитель казахской республики Касым-Жомарт Токаев 25 октября провёл телефонную беседу с главой Узбекистана и тепло поздравил его с уверенной победой на президентских выборах в стране. Президент заявил, что его узбекский коллега внёс значимый вклад в эффективное развитие братских уз между народами двух государств. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Токаева.

В ходе тёплого общения высокопоставленные политиками подтверждена обоюдная готовность к продолжению совместной деятельности, чтобы в дальнейшем результативно осуществлять огромный потенциал стратегического взаимодействия между республиками, а также укрепить атмосферу доверия в регионе ЦА.

Глава Казахстана подчеркнул, что уверенная победа президента Узбекистана на прошедших выборах ещё раз подтвердила всестороннюю поддержку и признание народа его стратегического курса. Также Токаев пригласил Мирзиёева посетить с рабочим визитом страну в удобное для чиновника время для дальнейшего придания практического импульса билатеральным связям.