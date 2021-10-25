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Президент Казахстана поздравил узбекского коллегу с уверенной победой на выборах

  • 25.10.2021, 16:01,
  • В Мире + Европа
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Президент Казахстана поздравил узбекского коллегу с уверенной победой на выборахРуководитель казахской республики Касым-Жомарт Токаев 25 октября провёл телефонную беседу с главой Узбекистана и тепло поздравил его с уверенной победой на президентских выборах в стране. Президент заявил, что его узбекский коллега внёс значимый вклад в эффективное развитие братских уз между народами двух государств. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Токаева.

В ходе тёплого общения высокопоставленные политиками подтверждена обоюдная готовность к продолжению совместной деятельности, чтобы в дальнейшем результативно осуществлять огромный потенциал стратегического взаимодействия между республиками, а также укрепить атмосферу доверия в регионе ЦА.

Глава Казахстана подчеркнул, что уверенная победа президента Узбекистана на прошедших выборах ещё раз подтвердила всестороннюю поддержку и признание народа его стратегического курса. Также Токаев пригласил Мирзиёева посетить с рабочим визитом страну в удобное для чиновника время для дальнейшего придания практического импульса билатеральным связям.


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