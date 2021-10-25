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Мэр Кишинёва раскритиковал власти из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране

  • 25.10.2021, 17:56,
  • В Мире + Европа
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Мэр Кишинёва раскритиковал власти из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в странеГрадоначальник Кишинёва Ион Чебан 25 октября после совместного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья выступил с речью, в ходе которой жёстко раскритиковал правительство Молдовы за неспособность эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кишинёва.

По мнению Чебана, из действий властей пока есть только обвинения в сторону врачей и учителей, а конкретных решений и продолжения хороших практик прошлого руководства нет. Как отметил примар, в столице, в отличии от правительства, есть множество предложений по решению проблем.

Он заявил, что руководство страны выпустило ситуацию из-под контроля, добавив, что множество писем, отправленных центральным властям с предложениями программ и конкретных шагов, остались без ответа.

Сообщается, что количество заражённых коронавирусом детей, а стране еженедельно удваивается.

Отметим, что за последние сутки в Молдове подтверждено 906 новых случаев инфицирования коронавирусом.


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