Мэр Кишинёва раскритиковал власти из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране

Градоначальник Кишинёва Ион Чебан 25 октября после совместного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья выступил с речью, в ходе которой жёстко раскритиковал правительство Молдовы за неспособность эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кишинёва.

По мнению Чебана, из действий властей пока есть только обвинения в сторону врачей и учителей, а конкретных решений и продолжения хороших практик прошлого руководства нет. Как отметил примар, в столице, в отличии от правительства, есть множество предложений по решению проблем.

Он заявил, что руководство страны выпустило ситуацию из-под контроля, добавив, что множество писем, отправленных центральным властям с предложениями программ и конкретных шагов, остались без ответа.

Сообщается, что количество заражённых коронавирусом детей, а стране еженедельно удваивается.

Отметим, что за последние сутки в Молдове подтверждено 906 новых случаев инфицирования коронавирусом.