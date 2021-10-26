﻿ Министерства внутренних дел Киргизии и Турции расширят сотрудничество » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:18 – Казахстан выразил намерение расширить сотрудничество с Венгрией в банковской сфере 
  • 09:00 – Россия профинансирует строительство двух станций метро в Ереване 
  • 18:41 – Молдавия и Россия проведут очередной раунд переговоров по газовому вопросу 
  • 13:05 – Министр обороны Израиля вылетел в Азербайджан 
  • 17:06 – В Ереване достроили скейт парк в центре города. 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Министерства внутренних дел Киргизии и Турции расширят сотрудничество

  • 26.10.2021, 15:20,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Министерства внутренних дел Киргизии и Турции расширят сотрудничествоКиргизия и Турецкая Республика расширят сотрудничество по линии министерств внутренних дел. Соответствующее решение было принято руководителями соответствующих ведомств Уланом Ниязбековым и Сулейманом Сойлу в ходе двусторонних переговоров в Стамбуле. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба кыргызского МВД.

Стороны договорились подписать соглашение о партнёрстве между соответствующими ведомствами. Сойлу заявил, что Анкара примет дополнительные меры для ускорения процесса заключения договора.

Ниязбеков, в свою очередь, указал на заинтересованность МВД КР в изучении опыта Турецкой Республики в области противодействия преступности, а также в сфере проведения профилактических мероприятий в этом направлении.

Он также отметил, что за последние годы министерства внутренних дел Киргизии и Турции продемонстрировали положительную динамику роста в рамках двустороннего взаимодействия.

Чиновник добавил, что Бишкек старается использовать новейшие информационные решения в рамках реформ системы МВД. Особое внимание в данном направлении уделяется автоматизации.


  •   Просмотров Сегодня: 46

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава МВД Киргизии приказал милиционерам делать свою работу лучше
    » Глава правительства Киргизии пригласил бизнесменов Турции инвестировать в страну
    » Военнослужащие Киргизии будут служить в Баткенской области в два раза меньше обычного срока
    » Киргизия и Россия возобновят сотрудничество в области гидроэнергетики
    » Ашхабад и Санкт-Петербург расширят сотрудничество в сфере промышленности
    » Туркменистан и Удмуртия расширят взаимовыгодное сотрудничество в сфере животноводства и ветеринарии
    » Туркменистан и Индия расширят сотрудничество в сфере образования
    » Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество
    » Турецкая компания готова открыть в Киргизии лабораторию для проведения ПЦР-тестов
    » Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел
    » Смещение мэра Стамбула будет иметь серьезные последствия для отношений между ЕС и Турцией
    » Грузия и Турция договорились об усилении пограничной безопасности
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Казахстан выразил намерение расширить сотрудничество с Венгрией в банковской сфере

    • 19:18
    • 40
    • 0

    Казахстан выразил намерение расширить сотрудничество с Венгрией в банковской сфере

    • 19:18
    • 35
    • 0

    Молдавия и Россия проведут очередной раунд переговоров по газовому вопросу

    • 18:41
    • 31
    • 0

    Молдавия и Россия проведут очередной раунд переговоров по газовому вопросу

    • 18:41
    • 29
    • 0

    Министерства внутренних дел Киргизии и Турции расширят сотрудничество

    • 15:20
    • 46
    • 0

    Министерства внутренних дел Киргизии и Турции расширят сотрудничество

    • 15:20
    • 26
    • 0

    Пляжный футбол: Мундиалито – расписание новое. Турнир пройдёт за два дня

    • 14:20
    • 20
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 70545
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68850
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63810
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56237
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51270
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45640
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43835
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 462
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 466
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 446
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 483
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 457
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 444
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 433
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА