Министерства внутренних дел Киргизии и Турции расширят сотрудничество

Киргизия и Турецкая Республика расширят сотрудничество по линии министерств внутренних дел. Соответствующее решение было принято руководителями соответствующих ведомств Уланом Ниязбековым и Сулейманом Сойлу в ходе двусторонних переговоров в Стамбуле. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба кыргызского МВД.

Стороны договорились подписать соглашение о партнёрстве между соответствующими ведомствами. Сойлу заявил, что Анкара примет дополнительные меры для ускорения процесса заключения договора.

Ниязбеков, в свою очередь, указал на заинтересованность МВД КР в изучении опыта Турецкой Республики в области противодействия преступности, а также в сфере проведения профилактических мероприятий в этом направлении.

Он также отметил, что за последние годы министерства внутренних дел Киргизии и Турции продемонстрировали положительную динамику роста в рамках двустороннего взаимодействия.

Чиновник добавил, что Бишкек старается использовать новейшие информационные решения в рамках реформ системы МВД. Особое внимание в данном направлении уделяется автоматизации.